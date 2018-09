“En un consorcio votan los que pagan las expensas. En una democracia deberían votar sólo los que pagan los impuestos de forma neta, es decir, descontando el dinero que reciben del Estado…¿qué opinan?”, tuiteó el miércoles 19 de septiembre Agustín Etchebarne, economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso. “No sería una democracia. Eso se llama ‘oligarquía’ o ‘aristocracia’, ya que votarían solo las personas con mayor ingreso. Los pobres no podrían votar”, le respondió el usuario Roberto Arias. “Es falso lo que decís, solo no votarían los que no trabajan”, le respondió Etchebarne para quien los que son despedidos no solo pierden su empleo sino que también deberían perder la posibilidad de poder votar.