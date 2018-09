“Mi paciencia con Facebook ha llegado a sus límites. Es el momento de actuar y no de más promesas. Si los cambios no se han hecho efectivos a final de año, hago un llamamiento a las autoridades de Consumo para que actúen con rapidez y sancionen a la compañía”, sostuvo la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova. “No todo el mundo tiene claro cómo Facebook usa los datos personales de sus usuarios y cómo trabaja con terceros. No mucha gente sabe que Facebook conserva el ‘copyright’ absoluto de los archivos y las fotos colgadas incluso después de que se cierre una cuenta”, lamentó la comisaria.