El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que si después del paro general del próximo martes no hay “una continuidad con un plan de lucha, no tendría sentido” haber tomado una medida de fuerza de ese tipo, la cuarta durante el gobierno de Cambiemos. El dirigente adelantó, además, que la movilización del próximo lunes será masiva y le pidió al presidente Mauricio Macri “que abra el corazón, que no le preste tanta atención a los técnicos” y que revierta su política.

“Lo que tiene que advertir el gobierno es que el lunes va a haber una movilización multitudinaria en Plaza de Mayo y el del martes va a ser el paro general más grande de los últimos años”, subrayó el gremialista durante una entrevista por C5N, en la que negó que las medidas de protesta intenten desgastar al Gobierno: “La única forma es derrotarlo en 2019, humillarlo en las urnas”, dijo.

“Queremos que después del martes haya una continuidad con un plan de lucha porque, si no, no tendría sentido” continuar haciendo paros mientras otro sector del sindicalismo “sigue creyendo en que el diálogo con los funcionarios van a cambiar” las cosas.

En este sentido, Moyano remarcó que uno de los objetivos de la próxima medida de fuerza es sumar en un mismo espacio “a todo los dirigentes que tuvimos la misma conducta” durante el menemismo y la Alianza. “Los que acordaron la misma reforma laboral con (Fernando) De la Rúa son los mismos que acordaron con (Jorge) Triaca. Nosotros hemos logrado frenarla y somos los que tenemos que estar a la altura de las circunstancias”.

Además, reparó en que “seguir criticando la política de la CGT no tiene sentido” porque el triunvirato “no hace aquello para lo que fue elegido”. “Nunca estuvieron al lado de los trabajadores, como los compañeros de Astillero Río Santiago, los despedidos de Télam o los docentes”, cuestionó.

Por otra parte, el dirigente camionero cuestionó a los legisladores y gobernadores que apoyan el proyecto de ley del Presupuesto 2019 y anticipó que, para el día de su tratamiento en el recinto, “va a haber una gran movilización que ojalá convenza a algunos diputados que puedan llegar a tener alguna duda” sobre cómo votar.

Aseguró que al presupuesto “lo van a aprobar los que siempre llevaron agua para su molino” y señaló a los diputados que responden al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey "y esos gobernadores que son un apéndice del gobierno nacional”. De la misma manera, consideró que quienes siguen apoyando las políticas de ajuste “viven en el país de ‘macrilandia’, que para ellos es el país de las maravillas”.