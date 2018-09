El gobernador Miguel Lifschitz le hizo saber al Ministro del Interior Rogelio Frigerio que no estampará su firma para el consenso fiscal si no se producen modificaciones que le fueron detalladas. Si bien las conversaciones entre los representantes de Santa Fe y la nación han avanzado, hay algunos puntos que continúan siendo un escollo para la firma. Si en las próximas horas eso no se modifica, y a la vez no se admite por parte del gobierno central una “firma con reserva” detallando los ítems objetados, Santa Fe esperará el debate parlamentario para tener certezas sobre aspectos que afectaran los ya disminuidos recursos para el año 2019. En todo momento, los voceros de la provincia se han encargado de destacar el dialogo y la disposición a contribuir a la gobernadilidad. Inclusive valoran lo que definen como “cambios introducidos” pero a la vez se sigue considerando insuficiente e imposible de firmar si no se atienden puntualmente demandas, que son compartidas por otros mandatarios provinciales de la oposición, pero que en Santa Fe tendrían un impacto negativo superior por su estructura socio-económica.