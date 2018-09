Desde Santa Fe.

El Senado frenó la ley que garantiza a niñas, niños y adolescentes de la provincia el derecho a la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas públicas y privadas en todos los niveles, que la Cámara de Diputados sancionó en junio. El cajoneo quedó a la vista el jueves en medio de manifestaciones a favor y en contra de la ley en la explanada de la Legislatura, donde los senadores del PJ recibieron en su bloque a los grupos antiderechos, evangélicos y católicos, pero no al Frente en defensa de la ESI Santa Fe con la excusa de que éste no había solicitado “ninguna audiencia”. La doble vara es otro indicio de que la media sanción de Diputados no pasará el Senado o trastocará en un supuesto “proyecto alternativo”, pero nadie sabe cuándo. “Vamos a esperar un tiempito”, dijo a Rosario 12 el senador Alcides Calvo. “Una ley que estuvo tanto tiempo en Diputados, no va a salir de un día para otro”, planteó su colega José Baucero, un convencido de que "los que deben enseñar el tema sexual a los hijos son los padres y las familias”. Mientras que el senador Eduardo Rosconi aportó un tono de época al inclinarse por la búsqueda de “consensos” para no provocar “otra grieta” o en una “nueva confrontación”, sorprendió.

La primera convocatoria fue del Frente en defensa de la ESI Santa Fe, a lo que llamó el “Tercer Agitazo” por la ley específica que está varada en la comisión de Educación del Senado.

Pero a la siesta, se concentró lo que sus organizadores llamaron el “Familiazo”, antagónico del anterior desde las viejas y conocidas consignas: “Con mis hijos no te metás” y “Por una educación sin ideología de género”.

Los primeros en llegar a la Legislatura habían colgado cintas verdes en los árboles. Los vespertinos, las celestes. Pero más allá de los colores, los defensores de la ley se ubicaron a la izquierda y los anti a la derecha. Así los llamaban adentro del Palacio, incluso hasta los mismos senadores: “Los que están en contra de la ley” y “los otros”. Lo llamativo es que el bloque del PJ recibió a “los contra”, pero no “a los otros” porque nos habían pedido “una audiencia” previa.

El debate en la calle dejó en un segundo plano la ley provincial de Educación que Diputados aprobó por unanimidad. Su texto contempla la ESI. Por lo que ahora el trámite de ambas normas coincide en el Senado. "Una regula todo el sistema educativo". Y la otra "rompe ese silencio que muchas veces se genera en torno de la sexualidad, del goce, del cuidado del cuerpo y el respeto a las otras personas. Estamos en un momento muy interesante en la Legislatura para trazar el futuro de Santa Fe”, se entusiasmó el diputado socialista Julio Garibaldi.

Sin embargo, su colega del PJ, Leandro Busatto, interpretó el freno de la ESI en el Senado como producto de “presiones de algunos sectores clericales.

Los senadores del PJ relataron la entrevista con los antiderechos. “Fue una buena reunión”, dijo Calvo. “Les pedimos que nos acerquen una propuesta, también nos vamos a reunir con la otra parte para ver de qué manera sacamos una ley lo más consensuada posible”, arriesgó.

-- ¿Por qué no recibieron a los defensores de la ley?

-- Es que no teníamos ningún pedido de audiencia. Si la piden se la vamos a conceder.

Baucero coincidió con los del “Familiazo”. “Que la escuela eduque, pero los que deben enseñar el tema sexual a los hijos son los padres y las familia”. “¿Qué vamos a hacer con la ley? Recibimos a los que están en contra, que son conscientes que tiene que haber una ley, pero hay cuestiones que deben cambiarse.

-- ¿Que quieren cambiar? -- preguntó este diario.

-- Nosotros empezamos a verla recién. La escuela debe educar, pero no formarlos en el tema la sexualidad, sino que eso tiene que ocurrir en las familias, dijo Baucero.

-- Queda a la vista que la ley no sale.

-- No sé si no sale nunca. Ley de ESI tiene que haber, pero debe dejar conforme a la mayoría de los santafesinos -concluyó Baucero.