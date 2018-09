1 Gimnasia: Arias; Oreja, Coronel, Piovi, Melluso; Tijanovich, Rinaudo, Faravelli, Gómez; Silva, Guevgeozián. DT: Pedro Troglio.

1 Central: Ledesma; Bettini, Caruzzo, Barbieri, Parot; Lioi, Ortigoza, Gil, Camacho; Zampedri, Ruben. DT: Edgardo Bauza.

Goles: PT 36m Gil (C), ST 2m Silva, de penal (G).

Cambios: ST 12m Hurtado por Guevgeozián (G), 25m Lovera por Zampedri (C), 30m Arismendi por Camacho (C), 31m Rosales por Tijanovich (G), 35m Fernández por Ortigoza (C), 42m Ayala por Faravelli (G).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Gimnasia.