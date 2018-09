Con el visto bueno del diputado oficialista Héctor “Toty” Flores, una multinacional pudo concretar un gesto caritativo en un barrio de Laferrere, en La Matanza: arrojó en una calle la carga de un camión con papas de descarte para regocijo de los pobres. La “entrega de alimentos” fue realizada por la Asociación Identidad Vecinal en la cooperativa de La Juanita, ligada al diputado nacional Toty Flores, y la escena, que habla por sí sola, fue registrada por un vecino.

El video muestra a personas revolviendo una pila de papas que en otras circunstancias hubieran terminado en la basura. El diputado lo difundió en sus redes como motivo de orgullo, pero ante las críticas, se defendió con una versión libre del refrán que dice que cuando hay hambre no hay pan duro.

Un vecino de la cooperativa, ubicada en Gregorio de Laferrere, filmó la escena: “Se me cae el alma al piso. Es como decir ‘coman estos, pobres’ (…). Se me hace un nudo en la garganta, pero tengo que mostrarlo. Como argentinos creo que no estamos muy bien si nos tienen que donar un camión de papas. Me pongo nervioso y me da mucha vergüenza hacer este video”.

“Muy orgullosos de lograr una vez más que la integración social es posible y que se pueden lograr grandes cambios”, expresó la hija del diputado, vinculada con la cooperativa. “Gracias Mac Caín, Banco de Alimentos, AAPRESID y Los 3 Quijotes por permitirnos demostrar que la integración social es posible! Repartimos 27.440 kg de papas a merenderos y vecinos del barrio. Estamos muy felices de generar los puentes”, decía el mensaje que después compartió el diputado en su cuenta de Facebook en referencia a la escena.

“El que tiene hambre se las va a comer aunque estén podridas” fue la defensa de Héctor “Toty” Flores ante las críticas, la misma semana en la que la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Hilal Elver, alertó por "la cantidad de personas que concurren a comedores y que saltean comidas por falta de dinero" en la Argentina.