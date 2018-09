#Pantallazos ¿Estás para rock en diferido? Como festejo por los 15 años de la banda, habrá proyección de Más allá de Valle de Muñecas, la película de Federico Pérez Losada que retrata al grupo en vivo y en estudio: será mañana a las 18.30 en la Biblioteca Nacional, y la cita incluirá el lanzamiento de un álbum en vivo con el show incluido en la peli. ¿Estás para series? Mañana a las 22 arranca en Fox la segunda temporada de The Gifted, la fábula de Marvel sobre mutantes perseguidos.

#PresenteContinuo Otras canciones, otros conciertos. Esta noche, los pospunkies ingleses Killing Joke apilarán Pylon en The Roxy Live (a las 19) y el trovador mestizero mexicano David Aguilar será El David Aguilar en el Xirgu (a las 21). Y mañana, los deathmetaleros suecos At The Gates servirán de su flamante To Drink From the Night Itself en Uniclub (a las 20) y los estadounidenses Cannibal Corpse compartirán escenario en el Teatro Vorterix con los británicos Napalm Death, para presentar Red Before Black y Apex Predator - Easy Meat, respectivamente (Vorterix, a las 19).

#Ciclodelia Para este sábado 29/9, el ciclo Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo - De la radio al escenario prometió "una noche de lava eléctrico que dejará ardiendo los pies" con Las Bodas Químicas y Crema del Cielo en la Sala Caras y Caretas San Telmo (Venezuela 330, a las 21 puntual).

#CualquieraPuedeGooglear Hoy habrá fiesta Afro Mood con entrada libre desde las 22 en JJ Circuito Cultural, con jam de percusión, menú afrobeatero y banda en vivo. Free click. Otras Formas volumen 2 es el segundo compilado del sello Otras Formas, que pilotea Hana, y que incluye canciones grabadas por artistas plásticos como Roberto Jacoby, Juan Sorrentino, Laura Hita, Eva Shin o Dani Zelko (ya disponible en plataformas online). Click transmedia.

#InmigraciónDescontrolada Vienen al toque. Los folkpoperos peruanos Alejandro y María Laura meterán mini gira por La Tangente (4/10), La Plata (5/10, Estación Provincial, con Lucio Mantel) y Rosario (6/10, Berlín Pub). El trapero español Yung Beef y el teen-flowero chileno Pablo Chill-E compartirán noche en Niceto Club (6/10). Los blackmetaleros suecos Dark Funeral oscurecerán Vorterix (18/10). Los venezolanos Rawayana traerán su Trippy Caribbean World Tour a Groove (18/10). Los indie-rockers alemanes Kraftklub se sumarán al Hosen Fest en el Club Ciudad (17/11, con Die Toten Hosen, Attaque 77, Cadena Perpetua, Pilsen y Argies). Y para 2019, los húngaros Ektomorf trashpunkearán en Museum (10/2).