El paro total será mañana, convocado por la Confederación General del Trabajo, pero hoy, dada la modalidad dispuesta por las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) la actividad distará de ser normal en Rosario. Las movilizaciones comienzan hoy, y habrá huelga de los docentes de Amsafé y los universitarios, los empleados estatales y también de comercio. El martes la actividad será casi nula. No habrá clases, transporte público, ni comercios o bancos abiertos. Será el cuarto paro general que hace la CGT durante la gestión de Mauricio Macri, para repudiar la situación económica y social que atraviesa el país.

Las centrales de la CTA que responde a Hugo Yasky, el Movimiento Sindical Rosario (MSR) y el Movimiento Obrero Santafesino (MOS) pararán desde el mediodía del lunes. El martes a las 10 concentrarán en San Lorenzo y Corrientes para marchar hacia el cruce de peatonales Córdoba y San Martín donde se hará el acto central. La CTA que responde a Pablo Micheli movilizará el lunes y concentrará desde las 10.30 en la plaza 25 de Mayo.

La Asociación de Empleados de Comercio (AEC) acordó con la cámara empresarial nacional adelantar para este lunes la celebración del Día del Empleado de Comercio prevista para el 26 de septiembre por lo que no habrá actividad comercial y sólo podrán abrir los negocios atendidos por los dueños. Este lunes a las 10 en la sede de la Unión Obrero Metalúrgica (UOM), Buenos Aires 1328, darán una conferencia de prensa donde detallarán cómo será la adhesión al paro de la CGT del martes. “La actividad será nula en la ciudad, y el martes adherimos al paro nacional en rechazo a las medidas económicas del gobierno de cambiemos”, adelantó ayer el secretario general de AEC, Juan Gómez.

El gremio de docentes universitarios también se sumará al paro de 36 horas de las dos CTA y, según adelantó la secretaria general de COAD, Laura Ferrer Varela, en Rosario será con movilización.

Los docentes de Amsafé pararán desde las 12 de este lunes y movilizarán a Capital Federal para participar del acto de las dos CTA. “Nos movilizamos contra el modelo de ajuste y el escaso presupuesto que está diseñado y pensado sólo para el beneficio de los grandes grupos concentrados de la economía y que no resuelven la inflación, la pérdida de puestos de trabajo, y la disminución de derechos. Es importante tener una activa presencia en la calle para manifestar el repudio a este proyecto y al presupuesto que nos va a condenar a partir del 2019”, explicaron desde Amsafé y confirmaron que no habrá clases en las escuelas públicas ni lunes ni martes.

Las oficinas del Estado tampoco atenderán.

El martes, además, no habrá taxis ni colectivos. “A partir de las 00 habrá paro general. Así lo resolvió el consejo directivo nacional. No estoy de acuerdo porque me parece una medida política que no soluciona nada. Pierde el país y los trabajadores. Entiendo el sindicalismo de otra manera”, dijo el secretario general de Unión Tranviarios Automotor Rosario (UTA), Manuel Cornejo. El dirigente habló de la necesidad de recomponer los salarios y avanzar hacia un plan de lucha con paros sucesivos cada semana. Las escuelas privadas tampoco dictarán clases ya que los docentes nucleados en Sadop se sumarán al paro del martes.

Los trabajadores municipales de toda la provincia acatan la medida de fuerza. En Rosario garantizarán guardias mínimas en los hospitales y Defensa Civil. El gremio de Recolectores de Rosario conducido por Marcelo Andrada confirmó la adhesión por lo que no habrá servicio en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Tampoco habrá expendio de combustible. Los bancos permanecerán cerrados ya que el gremio adhirió a la medida.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), los trabajadores de carga y descarga de cereales de barcos también van a adherir al paro.

No habrá actividad en empresas cerealeras ni aceiteras del gran Rosario. Los telefónicos también se sumarán a la medida de fuerza. No funcionarán cabinas de peaje en rutas nacionales y provinciales en todo el territorio santafesino. También pararán los trabajadores de Dragado y Balizamiento, de las automotrices, y los encargados de edificio nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SuteryH).

Los trabajadores de Pami Rosario adherirán y habrá guardias mínimas en las clínicas y sanatorios privados de Rosario y el sur provincial. No habrá actividad en dependencias provinciales y los trabajadores de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Obras Sanitarias mantendrán guardias mínimas.

En el cordón industrial, la intersindical movilizará y participará de un acto en la Esquina de los bancos en San Lorenzo.