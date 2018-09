En una jornada en Nueva York destinada a mostrar al mundillo financiero una imagen de confianza y gobernabilidad, el presidente Mauricio Macri dijo en una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg que "estaba listo para competir" por su reelección en las elecciones del año que viene. "I am ready to run", fue la respuesta durante el reportaje realizado en inglés.

El Presidente dedicó la mañana a atender a dos medios económicos. Primero desayunó en la sede neoyorquina del diario financiero británico Financial Times con empresarios e inversores. Luego se trasladó al estudio televisivo de Bloomberg TV, la agencia de noticias de las finanzas. Dedicado a dar una idea de control de la crítica situación económica, el Presidente descartó un default y dio por hecho el acuerdo con el FMI, por lo que ahora estaban dadas las cosas como "para empezar a crecer", algo que viene repitiendo desde que asumió.

"Hay un gran nivel de madurez de nuestros ciudadanos y entendemos que no hay atajos. Tenemos que solucionar los problemas, no podemos gastar más de lo que recibimos", explicó. Al expresar que está listo para competir el año próximo por la reelección, agregó que aún tiene un nivel de apoyo "sorprendente para la región". No es claro qué quiso decir, tal vez compararse con el impopular presidente de Brasil, Michel Temer, de pésima imagen.

Lo consultaron sobre las chances de ganar los comicios con un presupuesto de ajuste y la poco atractiva promesa de déficit cero. "Es difícil, pero estamos construyendo un nuevo país, una nueva sociedad basada en la cultura del trabajo, del esfuerzo. Le dije la verdad a los ciudadanos desde el primer día. Estamos haciendo un gran esfuerzo y los resultados serán maravillosos", respondió.