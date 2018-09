Un bostero, Guido Sandleris, acaba de ser nombrado presidente del Banco Central en lugar del gallina Luis Caputo, hincha de River como su adversario Nicolás Dujovne. Mauricio Macri es porfiado: Boca viene de perder contra River. Y en la Bombonera. Si los hinchas de Boca y River representan el 70 por ciento de la Argentina, el partido del domingo sigue siendo tema para dos de cada tres argentinos. Pero en finanzas y política el sentimiento popular no importa tanto. Lo que vale es el Indice Racing.

En medio de la peor crisis financiera y económica desde el 2001, la Academia está sola en la punta después de haberle ganado a Unión por uno a cero. Fue su quinta victoria al hilo. En 2001 los diarios del 26 de septiembre reflejaban una situación parecida. En el comienzo del campeonato Apertura Racing llevaba cinco triunfos y cinco empates. El resultado era mejor que el de Racing modelo ’66, la última vez que había salido campeón nacional, con cuatro victorias y tres empates en siete fechas.

Otra noticia del 25 de septiembre de 2001, reflejada en los diarios del 26, era la tremenda baja de la construcción. Cayó un 11,2 por ciento en agosto respecto del mismo mes de 2000 y un 13,4 por ciento en comparación con el mes anterior, julio de 2001. Era la misma tendencia bajista de la venta en supermercados y en shoppings y de la producción industrial.

Desde su puesto de responsable por la Tercera Edad en la Defensoría del Pueblo porteña, que conducía Alicia Oliveira, Eugenio Semino denunciaba atrasos en los pagos del PAMI por la restricción presupuestaria. De los 200 millones de pesos mensuales, Economía estaba girando al PAMI solo 150 millones. El atraso acumulado ya estaba en 270 millones de pesos.

A pocos días de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, los Estados Unidos pedían mayor control en la Triple Frontera de Brasil, Paraguay y la Argentina. Igual que la semana pasada. Fuerzas de élite de la Gendarmería fueron enviadas al Norte. Ya habían tenido su bautismo de fuego en General Mosconi, cuando reprimieron piqueteros y mataron a dos en la ruta 34. Fue en junio de 2001. En agosto de 2018 volvió a ocurrir lo mismo. El 9 PáginaI12 citó a Mario Rearte, de la Mesa Coordinadora de Desocupados. Explicó que protestaban porque el Gobierno nacional no inició las obras del ramal C15 del ferrocarril Belgrano Cargas. Y agregó: “Venimos de pasar, antes, por la suspensión de la construcción del Gasoducto del NEA, que quedó abandonado. Acá el 70 por ciento de la población hoy no tiene trabajo. Prácticamente no se hace ninguna obra pública, ni nacional ni provincial, y las multinacionales hidrocarburíferas, después de vaciar los yacimientos, dejaron de invertir. Habíamos hecho gestiones con la Nación para que vinieran a registrar cómo están las cosas, con la idea de que las familias en peor situación accedieran al salario social, pero también seguimos esperando”.

El Presidente Fernando de la Rúa y el ministro de Economía Domingo Cavallo estaban satisfechos porque a comienzos de septiembre el Fondo Monetario Internacional había dado el ok para un acuerdo con la Argentina. Contemplaba asistencia adicional por ocho mil millones de dólares para sostener un compromiso: el déficit cero.

El 2001 terminó con el campeonato para Racing, que el 27 de diciembre se coronó en cancha de Vélez. El autor de esta nota, hincha de la Academia, deja su corazón de lado por un momento y advierte que un índice indica la existencia de una simple correlación. El desempeño exitoso de Racing no es la causa de la decadencia argentina. Pero, como contracara, puede expresar una señal de peligro. El que avisa no es traidor.

[email protected]