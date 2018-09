Los fans de Bob Dylan ya se restriegan las manos y preparan los oídos: la compañía discográfica Sony Music anunció este lunes la salida del volumen 14 en la serie de grabaciones "piratas" de Bob Dylan, centrada en uno de sus discos más celebrados. Según lo informado por el sello, el nuevo título de las Bootleg Series recuperará interpretaciones inéditas de estudio que el músico guardó durante la grabación de Blood On The Tracks (1975), un disco que en sus comienzos no entusiasmó tanto a la crítica, pero con el tiempo terminó adquiriendo estatura de clásico.

Dylan inició las sesiones de ese disco en 1974 y en New York, en un momento tormentoso de su vida en el que atravesaba una crisis terminal con su esposa Sara. Años después, en la detallada biografía escrita por Howard Sounes (Down the Highway: The Life of Bob Dylan, 2001), Jakob Dylan deslizó que las canciones "son mis padres hablando entre sí". Tras las sesiones neeoyorquinas, Bob realizó más grabaciones en Minneapolis; finalmente editado en enero de 1975, Blood on the Tracks llegó al número uno de ventas en los Estados Unidos y reinstaló a Dylan como solista neto luego de su exitosa aventura con The Band.

El comunicado de Sony señala que Bob Dylan - More Blood, More Tracks - The Bootleg Series Vol. 14 incluirá en su formato de doble CD versiones alternativas de las 10 canciones del álbum original realizadas en Nueva York y una toma inédita de "Up to me". El lanzamiento contempla además una edición limitada de 6 CD con las sesiones de grabación completas y las cinco grabaciones existentes del estudio Sound 80 de Minneapolis en orden cronológico, y saldrá al mercado el próximo 2 de noviembre.