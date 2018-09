#AltaTemporada Si te va un detective tano que todas las mañanas se fuma uno en la comisaría, pitá la debutante Rocco Schiavone (Europa Europa, hoy a las 22). Si estás para una comedia-parodia de los vikingos sanguinarios, probá la segunda de la noruega Norsemen (ya en Netflix). Y si te cabe seguir a bomberos y policías cada vez que suena el teléfono de urgencias, corré con la segunda de 9-1-1 (mañana a las 22, Fox).

#PresenteContinuo Discos nuevos conservan la amistad. Esta noche, los punks neoyorquinos H2O presentarán Use Your Voice en Uniclub (a las 21). Mañana, los ingleses Kasabian defenderán For Crying Out Loud en Obras (a las 20), Nación Ekeko seguirá su Caminos en Niceto Club (a las 21) y el worldmusiquero camerunés Richard Bona pelará Heritage en el Teatro Coliseo (a las 21).

#CualquieraPuedeGooglear La fiesta Jueves de Terror sumará los shows de Dirty Room, Monje, The Black Furs y Macondo Children mañana a las 22 en Club V. Click enfiestado. Sale lectura con los escritores Mariano Díaz Barbosa, Victoria Bayona, Hernán Domínguez Nimo y Melina Pogorelsky, que hoy desde las 19 leerán en Mendel Libros. Click abrelibros. Los ochentosos La Sobrecarga meterán nuevo retorno el 4/10 en Club V; mientras que los noventosos Jaime Sin Tierra prometen su único show del año en la ciudad de Buenos Aires para el 12/12 en Vorterix. Click revival.

#FreeRock No gastes: Boedo y Mi Pequeña Muerte tocarán gratis hoy a las 20 en el Centro Cultural Recoleta, Blues Motel meterá show con entrada libre hoy a las 21 en The Roxy Live - La Viola Bar, y Aguamarina y Chiva Chiva compartirán toque gratuito mañana a las 20 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

#Cursos&Concursos ¿Estás para números? Alfredo Saiat ofrecerá la charla “Economía a contramano” hoy a las 19.30 en Ultra. ¿Estás para solo de viola? Los guitarristas Vernon Neilly, Jennifer Baten –ex Michael Jackson y Beck– y el anfitrión Marcelo Roascio animarán clases magistrales en Rockin’ Music Bar (2/10), el Teatro Sarmiento de San Juan (3/10) y el Teatro Metro de La Plata (4/10). ¿Estás para proyecto musical? Del 17 al 19/10, la Universidad de Palermo celebrará la Semana de la Música con talleres gratuitos como diseño de sonido, preparación de una banda o efectos visuales (http://fido.palermo.edu).

#HayTablas El tótem gaucho Martín Fierro inspira Fierro, espectáculo de teatro, danza y música del colectivo El Choque Urbano (jueves a las 21, ECuNHI). El suicidio de una adolescente en un correccional dispara Viendo morir a Gloria, con Mercedes Fraile y Armenia Martínez (viernes a las 21, Beckett Teatro). Mezclar armonías vocales y humor es el plan de Club Artístico Los Siempre (viernes a las 23.30, La Tangente). La música del rocker brasileño Herbert Vianna –cantante de Os Paralamas–, su accidente de aviación y su vuelta a los escenarios son revisitadas en formato teatral en Bonus track, segunda de las biografías ficcionadas de Patricio Abadi (sábados a las 22, El Excéntrico de la 18). Y una indigente que acumula objetos tirados por otras personas comanda el unipersonal En mí, de Sol Pavéz (sábados a las 23, Abasto Social Club).