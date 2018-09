Julio Álvarez y Víctor Gutiérrez, dos ex colaboradores de la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner, fueron detenidos en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, tras haber sido mencionados en la declaración que el ex secretario de Obras Públicas José López hizo en el marco de la causa que investiga las fotocopias de los supuestos cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Por otra parte, en la misma causa, el juez federal Claudio Bonadio concedió las apelaciones de la mayoría de los 42 procesados en esa investigación y dejó la resolución de estos planteos en manos de la Sala I de la Cámara Federal, que no tiene plazo alguno para resolver.

Además, el magistrado rechazó un recurso de reposición presentado por los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo para que reevalúe y decrete detención de los empresarios procesados Alejandro Ivannisevich, Andrés Uribelarrea, Hugo Dragonetti y Hugo Eurnekian; así como también la prisión preventiva de Benjamín Romero, Jorge Balán, y Enrique Pescarmona; así como la del financista Ernesto Clarens, a quien también le desestimó la apelación por su procesamiento.

El viernes pasado habían apelado todas las defensas y éste lunes lo hicieron los fiscales Stornelli y Rívolo, reclamando que la totalidad de hechos contra la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner sean 913 y no 22 por los que había procesado el juez.

Los fiscales también reclamaron que los empresarios Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra como el financista Clarens y el exsecretario de Obras Públicas José López sean considerados "organizadores" de la supuesta asociación ilícita investigada, por el hecho de que habrían realizado “mayores aportes”.