Más de cincuenta jefes de servicio del Hospital Posadas se sumaron este miércoles a la ronda contra los despidos que ya forma parte de la agenda semanal de los trabajadores y trabajadoras del hospital. Esta vez, los jefes de servicios denunciaron que por los despidos -que según el gremio suman más de 300 en lo que va del año- no pueden garantizar las prestaciones mínimas.

Médicos, enfermeros, estudiantes y pacientes recorrieron con aplausos la rotonda de ingreso del hospital de Morón, como cada semana, en rechazo a los despidos. Los últimos telegramas llegaron en septiembre a más de 40 profesionales. Tras conocerse el alcance de las cesantías el jefe del equipo de Cirugía Cardiovascular infantil, Christian Kreutzer, presentó su renuncia al igual que el resto de su staff.

“Mi servicio fue cruelmente atacado con más de 23 despidos desde octubre de 2017. Despidieron profesionales farmacéuticos, técnicos y administrativos. El impacto lo están sufriendo los pacientes que no tienen más medicación”, contó Karina Galván sobre la situación de la farmacia del hospital.

Según Galván, los familiares de los pacientes “están desesperados” porque ya no cuentan con la entrega de la medicación y ahora “no saben a dónde ir”. “Teníamos una producción de más de 120 productos y en este momento si se hacen diez es mucho. La semana pasada un paciente estaba desesperado porque no podía pagar la metadona que es una medicación que antes le entregamos gratuitamente. Cada paciente se iba de la guardia con su tratamiento. Hoy no tiene el tratamiento completo y se van a la casa sin nada”, contó la trabajadora a Prensa Obrera.

Además del reclamo de los trabajadores del hospital, el decano y el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UBA manifestó “su profunda preocupación por la crítica situación” que atraviesa el Posadas, donde completan su formación gran parte de los estudiantes de esa dicha casa de estudio.

“La actividad del Hospital Posadas es sumamente importante para esta Facultad de Medicina, en tanto que funciona como una Unidad Docente Hospitalaria en la que se dictan más de veinte materias del Ciclo Clínico de esta Facultad y más de seis módulos correspondientes al Internado Anual Rotatorio”, expresaron su preocupación en la resolución firmada por el decano Ricardo Gelpi.

