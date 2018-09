El diputado del Frente para la Victoria Eduardo "Wado" De Pedro presentó un escrito ante el juez federal Claudio Bonadio en el que rechazó por "inexistencia de delito" su imputación en la causa de las fotocopias de los cuadernos al considerar que "el juez solo tomó comentarios del ex secretario de Obras Públicas, José López, sobre supuestos dichos de terceras personas para forzar" su llamado a indagatoria. De Pedro resaltó que ya existen declaraciones que apuntan a la falsedad de los dichos de López y recusó a Bonadio por entender que el procesamiento es parte de "una venganza personal".

"Volví a afirmar lo que dije en el momento en el que el diario La Nación publicó supuestas declaraciones de José López, que desmentí en el acto. Hoy corroboré en el expediente que López nunca manifestó haberme entregado dinero, con lo cual esa información de la presunta declaración no existió nunca", detalló De Pedro en un comunicado, tras presentarse en Comodoro Py, e insistió sobre la prueba considerada por Bonadio: "hay una evidente inexistencia de delito".

La indagatoria solicitada por Bonadio se sostiene en los dichos del ex secretario de Obras Públicas en calidad de arrepentido, que fueron desmentidos por el diputado del FpV al solicitar su sobreseimiento en la causa. "Dadas las extrañas e inéditas características de este proceso judicial, bastaría con que mi descargo contenga, simplemente, la escueta referencia a que no intervine en ningún hecho delictivo y que, por ello, no existe –ni existirá- un solo elemento probatorio que indique algún grado de participación en los sucesos investigados", indicó el diputado en su escrito.

Además, De Pedro solicitó la recusación de Bonadio al señalar que su imputación en la causa se debe a un hecho de "persecución" y "venganza personal" debido a que durante su participación como consejero del Consejo de la Magistratura impulsó dos juicios políticos en contra del juez federal —que encabeza el ranking de pedidos de jury por mal desempeño— y votó a favor de una sanción.

"El juez solo tomó comentarios de López sobre supuestos dichos de terceras personas para forzar este llamado a indagatoria", subrayó De Pedro en el comunicado para revelar la intencionalidad de la imputación y agregó: "Esas personas ya declararon en el expediente que los dichos de López eran falsos".

En cuanto a la persecución denunciada, el diputado la enmarcó como parte de "un eslabón más de una larga cadena de hechos que degradan el Estado de Derecho en nuestro país" y sostuvo que "es impulsada en forma coordinada por sectores del poder político, judicial y mediático contra los opositores que denunciamos el ajuste económico del gobierno de (Mauricio) Macri" con la ex presidenta Cristina Kirchner como objetivo principal.