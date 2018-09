APROXIMACIONES QUEER AL PASADO

Seminario internacional organizado por el grupo de Micropolíticas de la desobediencia sexual en el arte, sobre las políticas de la memoria, memorias subalternas y memorias rebeldes, cuyo objetivo es recuperar un conjunto de problemáticas ligadas a los vínculos entre políticas sexuales, experiencias sexo-disidentes y pervivencias fragmentarias de la memoria sobre el pasado reciente. Una propuesta para trabajar focos de análisis y debate sobre los ejercicios de la historia del arte, los feminismos y las teorías queer, en torno a las historias y memorias subalternizadas de las comunidades sexodisidentes emergentes, mayoritariamente, de una tarea minada por la incertidumbre, que abre diálogos fantasmáticos, dispersos y se encuentra con un pasado encriptado bajo una matriz heterocisexual.

Del jueves 4 a las 19 al sábado 6 de octubre a las 22, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Programa en conti.derhuman.jus.gov.ar

FESTIVAL FUTUROS

Último fin de semana del festival dedicado al nacimiento de nuevas ideas para pensar lo que no existe. Viernes 28 a las 19: “Fantasías de archivo. Aproximaciones sensibles al pasado”. Mesa coordinada por Fermín Acosta: “Batato Barea: No se archive. Publíquese. Archivos audiovisuales de Batato Barea”, “Sirena en Furia. Cuerpo y Performance de Effy Beth – Archivos de Effy Beth” y “Archivos desobedientes, prácticas contraculturales: reflexiones en torno a sus usos y apropiaciones. Archivos de Graciela Carnevale y Revistas Subterráneas”. A las 21: Capítulo 32, teatro documental con interpretación y textos de Liza Casullo bajo concepto de Lola Arias, y Padre Postal, con interpretación y textos de Tálata Rodríguez y concepto de Lola Arias. Sábado 29 y domingo 30 a las 17: Ciclo “Luz Natural #1”, con las obras de danza Adentro!, idea y dirección de Diana Szeinblum, y Todo junto, idea y direccio?n de Juan Onofri Barbato. Sábado 29 a las 17.30: “Museo de la perversión: Relampagueos a la historia secreta de la pornografía audiovisual”, taller dictado por Fermín Eloy Acosta. A las 19: “Entrenar la Fiesta”: seminario, happening y fiesta de Orgie (Organización Grupal de Investigaciones Escénicas). Domingo 30 de septiembre a las 19: Preestreno de Las hijas del fuego, la última película de Albertina Carri.

Viernes 28 desde las 19, sábado 29 y domingo 30 de septiembre desde las 17 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

FIESTAS

La Fastronga. Volumen 3 de la fiesta musicalizada por DJ TadeAux y Billy Obi, con un recorrido histórico desde Michael Jackson a Shakira. Sábado 29 de septiembre a las 23 en La Casa del Árbol, Av. Córdoba 5217.

¿Dónde están los amores? Un encuentro para celebrar los 20 años del disco ¿Dónde están los ladrones?, de Shakira. Domingo 30 de septiembre a las 21 en Club Cultural Matienzo, Pringles 1249.

Primer Viernes Disidente. Ciclo de arte subversivo y fiesta queer. Feria de libros y productos varios, peluquería queer, poesía, perfos, instalaciones y música en vivo. Viernes 28 de septiembre a las 20 en La Bemba - Espacio Cultural y Social, Balcarce 2915, Villa Ballester.

TEATRO

Diarios del Odio. Indagación escénica, musical y política del poemario homónimo de Roberto Jacoby y Syd Krochmalny, dirigida por Silvio Lang, creada y producida por Orgie. Martes 2 de octubre a las 21:30 en Xirgu Espacio Untref, Chacabuco 875.

Divino Amore. Arranca su temporada en el San Martín la sacra comedia musical dirigida por Alfredo Arias, situada en Roma a fines de los años setenta, en donde una compañía teatral encuentra refugio en el sótano de una iglesia a pocos pasos del Vaticano. Viernes, sábados y domingos a las 20 en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530.

Improvisación Mosquito. Show de impro teatral comandado por Mosquito Sancineto y un elenco formado por Valeria Licciardi, Juan Muniagurria, Juano Tabarés, Valeria Blanc, Claudia Zima y Mau Vila. Música en vivo a cargo de Raúl Peña. Sábado 29 de septiembre a las 23.55 en Teatro Porteño, Av. Corrientes 1630.

TERTULIAS

Desdibujadxs. Edición nº 168 comandada por René con una entrevista en vivo a Blanca Rizzo, artivista, bailarina y coreógrafa. Performance de Mabel, en vivo Bártulos, Farra y Ginebra y un cierre a toda música con DJ Chelo Dmode. Viernes 28 de septiembre a las 22 en Ambigú, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1829.

Ciclo Positivo. Edición de septiembre del ciclo para charlar, debatir e interpelar, organizarse y luchar en un encuentro de conversación y música. Lecturas de Pablo Pérez e invitades, con rapeo en vivo Paz Cümelen Berti. Sábado 29 de septiembre a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

La Xirgu. Ciclo de arte, lectura y performances para preguntarse, a partir de la vida de Margarita Xirgu, qué mujeres son rupturistas hoy en la cultura y el arte. Con la participación de Laura Kalauz, Natacha Voliakovsky junto a María Riot, Pao Lunch e Isaac Maureira, Marta Dillon y Luciana Peker. Tocan Bife y Paz. Sábado 29 de septiembre desde las 19 en Xirgu Espacio Untref, Chacabuco 875.

Envejecer juntas. Segunda edición del encuentro para compartir, reflexionar, visibilizar y acompañarse. Tarot egipcio, lecturas de Lourdes Hidalgo, Aldana Antoni junto a Camila Victoria y Seres Azules y Nachay Belu Piccoli. Taller de poesía con perspectiva feminista por Cami, Coti, Brenchi y Be. Tocan en vivo Laura Safo e Ivonne Subia, y Milagros García Torales. Teatro con Jubiladas Company, Micaela Pane en Máscara, danza con música, y show de tango queer con Natalia Hoy Natividad. Sábado 29 de septiembre a las 20 en Ambigú, Tte. Gral. J. Domingo Perón 1829.

Ciclo de Artistas NB. La Asamblea No Binarie se reúne nuevamente para festejar y visibilizarse por fuera del binarismo. Feria de Aku no hana, Kinky Bunny, Kinky Vibe y otres. Expos de Camilo Dibuja y Leno Heyaca Consol. Lecturas de Felix Laurí, Ari Luna y Deltoya. Tocan en vivo Manhanto, To y MostraMutante con proyecciones de Cabri Li + R. Bux. Sábado 29 de septiembre a las 23.59 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

LIBROS

La mente homofóbica. Sigla presenta una traducción del Prof. Rafael Freda del libro de Wayne Dynes, que desentraña prejuicios y creencias que muchos heterosexuales esgrimen contra personas lgbt. La edición incluye “La Tradición Homofóbica Argentina”, ensayo preliminar de Rafael Freda. Viernes 28 de septiembre a las 10.45 en Facultad de Medicina, Paraguay 2155.

Libros x 3. Presentación de Alegría y Las Inferiores, de Facundo Soto, y Bolivia/Perú, de Gonzalo Beladrich, publicados por Editorial Saraza. Invitado especial: Fernando Noy en lecturas, acompañado por músicas, tragos y mucho más. Viernes 28 de septiembre a las 19 en Maricafé, Honduras 4096.

CINE

Cinemacake. Proyección doble: La chica danesa, basada en la historia de la pareja de artistas daneses Einar y Gerda Wegener, y Carol, que narra la intensa relación entre Therese y Carol. Viernes 28 de septiembre a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

RECITALES

Flopa, Bléfari y Maffía. Celebran juntas la primavera compartiendo escenario. Sábado 29 de septiembre a las 23 en Teatro Mandril, Humberto Primo 2758.

Marina Fages. Show acústico, íntimo y onírico. Abre la noche Nacho Díaz. Viernes 28 de septiembre a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

MUESTRAS

Rol. Muestra doble: Hombres. Fotografías de Laura Ortego, retratos con encajes, tacos, carteras y maquillajes: sexo y humor con vestuario de Laura Cacherosky en un resultado que dinamita el discurso hegemónico sobre lo que es ser hombre, e Inconsciente óptico. Fotografías de Lisa Giménez, retratos en una sesión de 20 minutos sobre cuerpos que esperan en penumbras, logrando reflejar las experiencias habitadas de una relación. Inauguración: sábado 29 de septiembre a las 17. Martes a viernes de 14 a 18 en Walter, Casa para Artistas, Honduras 4861.

II Bienal latinoamericana de joyería contemporánea de autor. Exposición que se extiende hasta el 4 de noviembre y cuenta con la sección principal “Vecinos”, reuniendo 190 piezas de 123 artistas latinoamericanxs, organizada en 21 muestras simultáneas que incluyen jornadas, talleres, conferencias y otras actividades sobre joyería. De martes a viernes de 13 a 19, sábados, domingos y feriados de 10 a 20 en el Museo de Arte Popular José Hernández, Av. del Libertador 2373.

Bosquejando un arte erótico SXXI. Francx Stella, Iván Enquin, Lucía Harari, Ornella Pocetti, Bianca Trezza y Ana Laura Gindin se preguntan, a través de sus obras, por la representación visual del erotismo. Viernes 28 de septiembre de 13 a 20 en la Facultad de Medicina - UBA, Paraguay 2155.

JORNADAS

III Jornadas de Género y Diversidad Sexual. Un espacio para escuchar y reflexionar sobre las batallas cotidianas contra el sistema patriarcal, articulado a través de la docencia, extensión cultural e investigación con distintos sectores estatales, organizaciones y movimientos sociales. Jueves 4 y viernes 5 de octubre de 8 a 22:00 en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, Calle 10 y 63, La Plata.

Inauguración Casa RPF. Jornada con actividades desde las 10: “Diálogos posibles entre psicoanálisis y género”, a cargo de la Lic. Laura Perla. A las 13: “Acompañamiento legal en situaciones de Violencia de Género”, por la Dra. Melina Gilardoni. A las 16 una “Introducción a la Teoría Queer”, por el Lic. Luis Ángel Avalos y a las 19 la presentación del libro Cosa de mujeres: Menstruación, género y poder, por la Dra. Eugenia Tarzibachi. Sábado 29 de septiembre desde las 10 en Caballito, dirección por inbox: Red de Psicólogxs Feministas.

CONVOCATORIA

Coaliciones. Abierta la participación para colaborar con el segundo número del fanzine La homosexualidad Vengativa. El tema es la amistad, el apoyo mutuo, los afectos, el amor y las innumerables formas de relación y coordinación entre la disidencia, que permiten sobrevivir, aumentar y compartir experiencias y placeres. Convocatoria hasta el 30 de septiembre. Más información escribiendo a [email protected]

SEMINARIO

Historia de la comunidad afroargentina. Seminario intensivo que explora desde los orígenes coloniales y esclavistas hasta la actualidad, centrado en el pasado y presente de una comunidad poco conocida. Dictado por el Lic. Federico Pita. Sábado 29 de septiembre a las 10 en Espacio Malcolm, Aguirre 456. Inscripción en [email protected]