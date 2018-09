Un informe de la Secretaría de Salud (ex Ministerio de Salud) confirmó anoche que de acuerdo a resultados de laboratorio se confirmó que no existe brote epidémico de Streptococcus pyogenes. Los expertos del ANLIS-Malbrán además comprobaron que la bacteria no adquirió genes que incrementaran su virulencia y la transmisibilidad más allá de los límites que resultan habituales.

El comunicado de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación confirmó que “al momento no existe brote epidémico de la bacteria Streptococcus pyogenes de acuerdo a los resultados a los que arribó la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos G. Malbrán’”. La confirmación surgió, según las autoridades sanitarias, luego de analizar las “muestras recibidas de Streptococcus Pyogenes los días 12 y 13 de septiembre pasado en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas dependiente de la ANLIS.”

Como sostienen los especialistas del laboratorio de la ANLIS, el análisis del genoma demostró que “en todos los casos estudiados, la bacteria no ha adquirido genes que le confieran mayor virulencia y/o transmisibilidad que la habitual y que los aislamientos analizados presentaron diferentes perfiles toxigénicos, confirmando que no se encontraron ni genética ni epidemiológicamente relacionados.”

El comunicado agregó que “el repentino y brusco aumento de infecciones invasivas en muchas regiones del mundo está asociado a la emergencia de clones hipervirulentos, los del tipo emm 1 son definidos por la producción abundante de numerosas exotoxinas.”

“El análisis del viruloma del grupo de aislamientos de Streptococcus pyogenes estudiados por secuenciación total de genoma, el cual incluyó los casos correspondientes a la semana 36 y casos de enfermedad invasiva del segundo semestre de 2017 y primer trimestre de 2018, indica que, hasta la fecha, no hay evidencia de la emergencia de una variante más agresiva de esta bacteria en nuestro país”, concluó el comunicado.

Hasta el 18 de septiembre pasado se habían registrado 9 fallecimientos provocados por la bacteria.