La falta de conciencia sobre la importancia del control de los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de las patologías coronarias es la principal responsable de los casi 73 mil decesos anuales que se registran en la Argentina. Así lo advirtieron especialistas del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), a pocos días de la conmemoración del Día Mundial del Corazón, que se celebra en más de cien países este sábado 29 de septiembre. “La gran mayoría de la gente sabe que el tabaquismo, la hipertensión arterial, la obesidad, el sedentarismo, los trastornos en los lípidos, la diabetes y el estrés son los principales factores de riesgo modificables que deberíamos tener bajo control, pero en el día a día en general se hace muy poco para combatirlos”, apuntó Aníbal Damonte, cardioangiólogo intervencionista, presidente del CACI. Según las estadísticas publicadas por el ex Ministerio de Salud de la Nación correspondientes a las causas de defunciones en la Argentina durante 2016, fallecieron 72.986 personas (incluyendo todas las edades) por enfermedades de corazón, lo que representa más de 1 de cada 5 decesos (22,1 por ciento) de los registrados por causas bien definidas según los registros de dicha cartera sanitaria. “Debemos tener en cuenta que estamos hablando de ocho fallecimientos por hora, lo que indica a las claras de que no cuidamos lo suficiente nuestro corazón”, afirmó Diego Grinfeld, vicepresidente del CACI. Las proyecciones hablan de que se producen 50 mil infartos anualmente en la Argentina. “La enfermedad coronaria no distingue clase social ni sexo, y cada vez la estamos viendo en gente más joven”, aseguró Damonte.