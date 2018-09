En el marco de la causa de las fotocopias de los cuadernos fueron indagados el diputado Eduardo “Wado” De Pedro (foto) y el legislador bonaerense José Ottavis. En tanto que hoy será el turno del también diputado Andrés “Cuervo” Larroque. Se trata de una segunda tanda de declaraciones que incluye también al empresario Sergio Szpolski prevista para el viernes. De Pedro, uno de los integrantes de La Cámpora, negó de manera rotunda haber formado parte de la asociación ilícita y mucho menos haber recibido dinero ilegal por lo que pidió su sobreseimiento. Por su parte, Ottavis se pronunció en el mismo sentido y ambos lo hicieron a través de sendos escritos.

De Pedro cuestionó en su escrito la credibilidad de la confesión del ex funcionario José López y sostuvo que el juez Claudio Bonadio “se toma una revancha personal” en su contra por haber intentando destituirlo en el Consejo de la Magistratura cuando integró ese organismo.

“Las manifestaciones (de oídas) del ‘arrepentido’ López no solo no tuvieron sustento alguno sino que fueron auto contradictorias y también controvertidas por los dos nombrados. Al respecto, si bien soy abogado, ejercí la profesión e integré el Consejo de la Magistratura, lo cierto es que nunca tuve ningún tipo de relación extraña, indebida, ni mucho menos delictiva con ningún sector de la justicia”, aclaró De Pedro en su escrito. López había mencionado al entonces secretario General de Presidencia como parte de un supuesto esquema de financiamiento para la agrupación Justicia Legítima, pero nunca directamente sino a través de supuestos dichos de su jefe, el ministro Julio De Vido. De Pedro consideró que la confesión de López “lejos está de ser un testimonio libre y voluntario; mucho menos objetivo, desinteresado e imparcial”.

A la salida de los tribunales de Comodoro Py, el diputado del FpV-PJ aseguró que “corroboré en el expediente que López nunca manifestó haberme entregado dinero, con lo cual esa información de la presunta declaración no existió nunca. Repito, la declaración de López que figura en el expediente no hace referencia en ninguna parte a que me entregó dinero”, señaló De Pedro. Por otra parte aseguró que “el objetivo es Cristina (Kirchner), la principal referente de la oposición y quien más enfrentó todas las medidas del gobierno de Macri que golpean el bolsillo de los argentinos como los tarifazos, el mega endeudamiento, la baja de jubilaciones, y la suba descontrolada de alimentos y medicamentos”, dijo.

En tanto, Ottavis negó ante el juez cualquier tipo de participación en la asociación ilícita de los cuadernos de las coimas y sostuvo, además, que desconoce que había dinero ilegal para financiar las campañas electorales del kirchnerismo, tal como informaron fuentes judiciales. El diputado bonaerense presentó una nota a través de su abogado para renunciar a sus fueros y así someterse a la investigación judicial. “Por mi rol partidario recibí fondos y rendí los gastos de campaña”, aseguró el legislador que, según explicó, en ese entonces era consejero nacional del Partido Justicialista y se le asignaron tareas de campaña.

Luego de esta segunda tanda de indagatorias, se prevé que el juez defina la situación procesal de todos ellos, incluida la de Abal Medina que aún no fue resuelta. Hasta el momento, el juez Bonadio procesóestán procesadas 42 personas, entre ellas la ex presidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que montó un sistema de recaudación ilegal entre 2003 y 2015.