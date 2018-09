El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, encargado de proteger el valor del peso, tiene 2.239.164,11 dólares en un banco en los Estados Unidos, equivalente al 44 por ciento de su patrimonio, según declaró en 2017. Así, se inscribe en la línea de su ex jefe y actual ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de otros funcionarios del gobierno de Cambiemos. El antecesor de Sandleris en el Central, Luis “Toto” Caputo, también cuenta con buena parte de su patrimonio en el exterior e incluso fue accionista de fondos off-shore para administrar cuentas en paraísos fiscales.

En 2017, Sandleris declaró ante la Oficina Anticorrupción que en el año anterior comenzó su gestión en el Ministerio de Hacienda con bienes por un total de 4.135.006 pesos y lo terminó con 5.057.880 pesos, con una diferencia de 922.874 pesos a su favor. En ese momento también informó que casi la mitad de su patrimonio lo tiene en una cuenta en Estados Unidos.

“Le debe preocupar muy poco si el día que se retira de la función pública el país está peor. Personalmente no tengo nada contra él, pero volvemos a darle la presidencia del Banco Central a un funcionario que tiene sus ahorros fuera del país”, indicó el triunviro de la CGT, Héctor Daer. Sandleris es ahijado político de Dujovne, quien en julio de 2017 declaró ante la OA un patrimonio de 97 millones de pesos, de los cuales 74 millones los tenía radicados en el exterior entre cuentas, bonos y participaciones en sociedades fuera del país. En ese entonces, Sandleris declaró tener en Estados Unidos, al tipo de cambio de hoy, 89.566.564 pesos.

El ex presidente del Banco Central, Luis Caputo, fue incluso más lejos, ya que al asumir como secretario de Finanzas en 2015 no declaró que hasta mediados de 2015 fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cuentas en paraísos fiscales. En tanto, el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, admitió en marzo pasado que seguía teniendo el equivalente a 88 millones de pesos en cuentas en el exterior, argumentando que “tiene que ver con la confianza que hemos perdido en la Argentina”. El primero en la lista de funcionarios con plata en el exterior fue el presidente Mauricio Macri. En mayo de 2016, Macri anunció que repatriaría el equivalente a 18 millones de pesos depositados en el paraíso fiscal de Bahamas.