El presidente Mauricio Macri calificó de “inédito en la historia” al acuerdo Stand By que su gobierno arribó ayer con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y volvió a responsabilizar de la crisis económica y financiera a “los obstáculos que provienen del mundo”.

El jefe de Estado hizo esas declaraciones durante una recorrida por la villa olímpica ubicada al sur de la ciudad de Buenos Aires, donde tendrán lugar los Juegos Olímpicos de la Juventud. Allí, acompañado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y rodeado de un grupo de deportistas y organizadores de ese evento hizo un breve repaso por su estadía en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Macri aseguró que en esa ciudad norteamericana se encontró “con muchos líderes del mundo” que le expresaron su apoyo con un tono llamativamente parecido a los slogan de Cambiemos. “Todos me dijeron: ‘Esta vez sentimos que no hay atajos, que hay claridad, que claramente estamos poniendo y apostando a reglas de juego claras, y no pensando en el mañana sino en la próxima generación’”.

Según el mandatario, los mismos “líderes” mundiales también le dijeron: “‘Esta vez creemos de verdad que, por primera vez en la historia, los argentinos están decididos en serio a construir ese país maravilloso que tienen que ser”. “Ellos -insistió- saben claramente que gran parte de los obstáculos que hemos tenido en los últimos meses provienen del mundo” y “por eso valoran que sigamos firmes en este camino”.

El Presidente también aseguró haberse reunido en Nueva York con el titular del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rogge​, quien se habría manifestado “muy contento y entusiasmado” por asistir a la apertura de esa competencia, prevista para el 6 de octubre.