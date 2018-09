Por curiosidad, escuché el disco de los Banda-los Chinos, y me gustó. Y en eso sigo. También escucho grabaciones anteriores para determinar el riesgo. Ya no se debería hablar de “fórmula pop” porque esta “nueva paranoia pop” no ayuda construir la razón crítica. Hace siglos (!) que en el rock se usan sintetizadores y melodías. Hace poco hablamos (en Love Art Not People) de la influencia del KRAUT... un género (época) de influencia y sin repetir “fórmulas” rockeras... Los Rolling Stones grabaron Angie, The Ramones escuchaban Motown... Nuestros García y Spinetta (líderes del rock nuestro de cada día) podrían “ser acusados” (????) de hacer pop porque escaparon a las guitarras “tipo” AC/DC... por agregar teclados, otras armonías más sofisticadas... Los Banda-Los Chinos tienen muy buen cantante, buenas letras y pueden recordar a otros grupos como Virus, Human League o Miguel Abuelo, quizás también a Ale Sergi... Pero ya no se puede seguir hablando de pop como un género musical. La palabra aplica bien a Andy Warhol o Lichtenstein. La “grieta” entre el rock y pop fue, leyenda urbana, inventada por el Sí! de Clarín en los ochenta. BACH es muy buen disco. Y los acabo de descubrir. Si consideramos interesante nuestro rock patrio, hay que asumir que no siempre nuestros artistas suenan “como” AC/DC... Usar este tipo de sonidos (limpios, teclados) y melodías es lo que hicieron nuestros mejores exponentes, con algunas excepciones... Si todo lo que “podemos” decir de un álbum es: “Esto es pop”, entonces la obra de Beatles quedaría bajo sospecha después de los primeros discos con versiones de Little Richard y Chuck Berry... Un guitarrista de rock (muy querido y respetado por sus colegas) dijo alguna vez que “el pop era el rock inteligente”... De momento, nadie se ocupó de negarlo. Mientras tanto queda demostrado en este disco nunca bien ponderado.

