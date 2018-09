Resignificar un espacio de encierro a lo largo de más de una década es lo que hace la organización feminista Yo No Fui. Arrancaron en el año 2002 con un taller de escritura y con la idea de poder alfabetizar a mujeres privadas de su libertad. Siguieron con talleres de oficios y artes y en el 2008 un puñado de docentes fotógrafas desembarcaron en el Penal 31º de Ezeiza. “En el taller Piel de luz, empezamos a trabajar con cámaras pócket y rollos vencidos que otras personas nos donaban. Condicionábamos la peluquería para revelar las fotos y así las chicas también aprendían el poder revelar sus propias imágenes. Cuando ese espacio no se pudo utilizar más, cambiamos de técnica y empezamos hacer fotografía estenopeica”, cuenta una de sus docentes, Alejandra Marín.

Los laberintos para sostener un taller de fotografía en varios penales de la provincia de Buenos (Complejo penitenciario federal 4º de mujeres, la Unidad penitenciaria Nº 47 de Villa José Luis Suarez, Unidad penitenciaria 13º de La Pampa) fueron varios. En principio, el compromiso con las mujeres, luego la voluntad de creer que es posible dar libertad haciendo arte. Porque estar privada de la misma supone una cadena de violencia, que va desde no poder verse en un espejo, hasta parir esposada. A través de la fotografía se logró, por ejemplo, que pudieran verse en una imagen o que sus familiares las puedan ver en sus días de encierro.

El 2014 fue un año crítico para las mujeres de la Unidad 31º del Centro Federal de detención de mujeres en Ezeiza. En mayo de ese mismo año, una noche cualquiera, sin aviso previo, a una gran cantidad las trasladaron al Complejo 4º de máxima seguridad de Ezeiza, para llevar allí a los presos de lesa humanidad que fueron trasladaos de la cárcel de Marcos Paz. La situación para las mujeres trasladadas fue caótica, en parte, porque muchas de ellas siguen siendo jefas de hogar y el trabajo que llevaban a cabo en el penal 31, no era posible hacerlo en el Complejo 4. Lo que sí fue posible es que siguieran asistiendo al taller de fotografía, que por una cuestión presupuestaria, se anexó al de poesía. La técnica volvió a cambiar y empezaron hacer fotomontajes inspirados en los versos escritos por ellas mismas. Pero en agosto de 2016 el servicio penitenciario federal notificó a sus docentes que no se podía hacer más fotografía en los penales donde YO NO FUI dictaba sus talleres.

Desde ese momento, las alumnas de fotografía no pudieron hacer más fotos, ni tampoco ver más imágenes fotográficas. Fue en ese quite de derechos tan brutal, que sus docentes les propusieron que escribieran poesías pensando en imágenes para que luego un grupo de fotógrafas en libertad pudieran llevarlas a cabo. Así se pudo llevar a cabo la muestra “Imágenes guardadas”. Catorce poemas retratados por catorce fotógrafas como Adriana Lestido o Constanza Niscovolos, cuentan más allá de las palabras el encuentro de emociones en situación de encierro. Sobre la elección de las fotógrafas, Alejandra Marin cuenta que fueron referentes en las clases de fotografía, y que también sostuvieron su compromiso con el taller.

En la muestra se ven Los versos de Ely Blanco retratados por la mirada de la fotógrafa Valeria Bellusci, la tristeza sobre la que Luciana Acebedo escribe llevada a cabo por Emiliana Miguelez, como así también la furia de Sara Pereche hecha foto por Julieta Escardo. Estos son apenas algunos nombres de las protagonistas que integran este proyecto, que intenta hacer visible que hace más de un año, aquellas mujeres que sostenían el derecho a hacer fotos en un penal penitenciario, ahora, tienen una bocanada de respiro menos sin explicación alguna.

La exposición “Imágenes guardadas” está expuesta hasta el 9 de octubre en el centro Cultural Matienzo: Pringles 1249. Y

Más info: facebook.com/yonofuiorg