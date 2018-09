Algunas consideraciones del período 2014/2018 . Me sigue uniendo e ilusionando otro Central, hubo cambios importantes en la calidad institucional, la reforma del estatuto es una muestra de ir para más calidad institucional. Ya el próximo periodo 2018/2022 habrá participación igualitaria entre la primera minoría y la segunda en el órgano de control (revisores de cuentas). Habrá, elegido por el socio, representantes para las asambleas con la participación de la minoría y así otros cambios que favorecen la democratización del club. No hay que quedarse en esta redacción, habrá nuevas sugerencias para mejorar la calidad institucional y creo que hay que aportar más ideas. Pero las herramientas están a mano. El registro de agrupaciones es una muestra para aportar.

Evidentemente se profundizó el carácter social y popular del club. Hubo mucha participación de mujeres y hombres en la generación de eventos sociales en el club que dinamizó nuestro arraigo popular.

Con respecto a la profesionalización se ven avances, la utilización de las herramientas informáticas dan la posibilidad de mejor control y gestión. Pero falta mucho en sedes y sub sedes. En cuanto a la situación financiera se sigue, inevitablemente, dependiendo de la venta al exterior de nuestros jugadores, que lamentablemente no pudimos y no podemos disfrutar por mucho tiempo. Ojalá que este periodo sea la excepción. La matriz de ingresos de socios, explotación de marca y otros ingresos, ingresos por TV, no alcanza. El país transita un plan económico recesivo que repercutirá en los ingresos de todos y nuestro socio no será la excepción, con la consecuencia que todos imaginamos.

Siendo la variable para compensar este déficit, la venta de jugadores. Esta Comisión obtuvo recursos importantes en este rubro durante por los menos tres años. Acá, en mi criterio a la CD le falto cumplir el rol dirigencial que la situación marcaba. Muchas veces se debió plantar y decir que no a quien fuere (determinadas compras o transacciones de jugadores). Hoy este flujo está mucho más lento o casi paralizado. Todavía no salió en cantidad y calidad jugadores para nutrir nuestro primer equipo y para ventas en el mercado externo. La CD argumenta que se necesita entre 4 y 5 años que se produzca el proceso de acumulación para tal fin y da argumentos como cantidad de puntos en divisiones inferiores y jugadores en selecciones juveniles, entre otras. Esperamos que se cumpla esta proyección. Es mi deseo más profundo.

Con respecto a lo económico, la situación patrimonial expuesta en el balance es positiva +/- 819 millones, pero si uno las desgrana se dará cuenta que la situación de los activos tiene dos patas: 1) Los Bienes de Uso, como el Estadio, Ciudad Deportiva, Arroyo Seco y demás sedes en $522 millones. 2) Bienes intangibles: Valor en Jugadores nuestros +/- 601 millones. Es decir, la situación patrimonial del club depende también como en lo financiero de la realización o no de jugadores, ya que ningún Canalla le gustaría desprenderse del Estadio, Ciudad Deportiva, etc. Bienes muy sentidos por todos nosotros. El pasivo es +/- $443 millones es importante y no es menor, si bien en dólares baja por la brutal devaluación. Es para estar más que atento.

La CD que gane las elecciones deberá llamar a todos los sectores de la vida institucional del club para que aporten con el objetivo de obtener definitivamente los logros que nos merecemos.

¡Me sigue uniendo e ilusionando otro Central y es posible!

¡Vamos Canalla!

* Miembro fundador de la agrupación Crece.