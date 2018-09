Es el momento de sumar de visitante

"Nos preocupa cómo queda Newell’s en la tabla de promedios del año que viene. Sabemos que es el momento de sumar y tenemos que ganar de visitante”, advirtió Omar De Felippe. El técnico reconoce los problemas que aparecerán en el parque Independencia con la tabla del descenso si el equipo no eleva su protagonismo en la actual Superliga. Para eso el primer paso es volver a ganar de visitante y mañana visita a Estudiantes, con cambios. Porque por lesión no jugará Luis Leal y Víctor Figueroa perderá su lugar por Héctor Fértoli. Lisandro Cabrera y Alfio Oviedo son los candidatos a ingresar por el goleador rojinegro.

"El equipo no gana de visitante, es algo que debemos resolver con inmediatez. Estamos mejorando, con Belgrano nos faltó el gol pero hicimos un buen partido”, consideró De Felippe, quien nunca logró ganar con Newell’s fuera del Coloso.

Mañana ante Estudiantes en cancha de Quilmes el equipo tendrá variantes. Lesionado Leal, ingresará Cabrera u Oviedo. El paraguayo volverá a concentrar luego de ser marginado tres partidos por no aceptar jugar en reserva. "Pidió disculpas al plantel y no dejó de trabajar nunca. Así que puede jugar”, explicó el entrenador. "Al reemplazante de Leal lo voy a decidir mañana (por hoy). Oviedo es más de área, de finalizar la jugada, choca un poco más y es más potente. Lisandro (Cabrera) es de aguantar más, sabe jugar de espaldas y lograr la pausa. Los dos cabecean bien", analizó De Felippe sobre las opciones para sustituir al goleador del equipo.

Lo que tiene más claro De Felippe es el regreso Fértoli a la titularidad. Para su ingreso saldrá Figueroa o Formica. Las dudas se despejan esta mañana en Bella Vista. “Formica y Figueroa juntos no van a jugar, solo uno de los dos”, adelantó el entrenador. Por lo cual la alineación en cancha de Quilmes para jugar con Estudiantes mañana es con Aguerre; Piris, Callegari (el juvenil ayer firmó contrato hasta junio de 2021), Fontanini, Bíttolo; Amoroso, Sills, Fértoli; Formica; Cabrera u Oviedo.

"Vimos el partido con Lanús junto a los chicos para revisar las cosas buenas que hicimos y las malas para no volver a repetirlas. Estudiantes tuvo partidos intensos ante Boca e Independiente, será un partido difícil de visitante, pero la meta es ganar", aceptó De Felippe. “El equipo lo voy a tener mañana (por hoy). Aunque no se los diga, seguro que mañana (por hoy) lo van a saber, porque aunque es secreto, me publican todo, los tres equipos que paro, quién entra, quién juega. Lo hacemos a puertas cerradas para sorprender al rival. Los datos salen de gente del club que lo cuenta y me cuesta entender que sea así”, lamentó De Felippe, quien nunca aceptó confirmar un once titular en conferencia de prensa.