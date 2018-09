A los dólares del Fondo Monetario Internacional habrá que esperarlos un mes más. El programa anunciado anteayer por la titular del organismo, Christine Lagarde, tiene que ser validado por el Directorio del FMI. Desde el Palacio de Hacienda reconocieron a este diario que la votación está prevista recién para el viernes 26 de octubre. Solo con el visto bueno de los países miembro quedará habilitado el segundo tramo del acuerdo Stand-By. La expectativa oficial es que entonces ingrese una suma cercana a los 6500 millones de dólares. Los colaboradores del ministro Nicolás Dujovne indicaron que tanto el cronograma como la magnitud de los próximos desembolsos no están definidos. La llegada de los recursos está condicionada a la profundización del plan de ajuste fiscal y la política de contracción monetaria que serán acompañadas por el nuevo esquema de libre flotación cambiaria con intervenciones limitadas.

Ni la urgencia exhibida por el gobierno argentino ni la relevancia que adquirió el programa para la reputación política y sustentabilidad financiera del propio FMI fueron suficientes para acortar los plazos. La combinación entre los plazos internos para tomar este tipo de decisiones y la intensa agenda de eventos forzaron la postergación de la definición hasta finales de octubre. “Un mes no nos va a cambiar la ecuación. Nos gustaría contar con los fondos cuanto antes pero estos son los tiempos del Fondo. Pero no es un problema porque hoy no tenemos necesidad de liquidez”, indicaron desde la cartera encabezada por Dujovne ante la consulta de PáginaI12.

Si Lagarde remitió anteayer la propuesta, los directivos deberían estar listos para votar dentro de dos semanas, cuando se cumple el período previsto para que analicen los cambios. Pero esa fecha coincide con el comienzo de las reuniones anuales del FMI, que este año se realizarán en Indonesia, obligando a postergar la votación sobre argentina hasta finales de octubre. Los voceros del organismo no respondieron las preguntas remitidas por este diario. La agenda de reuniones del Directorio del FMI solo anuncia dos reuniones para los próximos días que no incluyen al país. Hoy evaluarán la cuarta revisión del préstamo otorgado a Túnez y el lunes analizarán el crédito solicitado por Barbados.

El renovado intento por evacuar las dudas sobre la capacidad del gobierno argentino para hacer frente a los pagos de la deuda externa incrementará la magnitud de los desembolsos previstos para lo que resta de este año y todo 2019. Acompañada por Dujovne, Lagarde anunció anteayer que Argentina podrá acceder a 36.200 millones de dólares durante ese período. El primer desembolso del nuevo cronograma por una suma cercana a los 6500 millones de dólares llegará así a fines de octubre tras la aprobación formal del acuerdo revisado. Un segundo tramo similar se habilitaría en diciembre. Bajo ese esquema, 2019 verá desembolsos por una suma cercana a los 22.800 millones de dólares aunque el cronograma todavía no fue informado. Además el acuerdo propuesto eleva a 57.100 millones de dólares el monto total del crédito Stand By otorgado al país.

“Los fondos ya no tienen carácter precautorio como establecía el acuerdo original, sino que ahora vamos a poder utilizarlos como soporte presupuestario. Eso implica que ya no hará falta solicitar cada desembolso”, destacaron desde el Palacio de Hacienda. A pesar del optimismo de los funcionarios sobre los cambios introducidos al acuerdo, los recursos seguirán condicionados al cumplimiento de un severo recorte del gasto público y una estricta regla monetaria que inducirán una profunda recesión económica, con el objetivo de domar la inflación y controlar las presiones cambiarias.