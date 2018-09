El diputado y secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, se presentó ayer a declarar en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa de los cuadernos del remisero Oscar Centeno y negó haber recibido coimas. “En la Argentina actual, existe una asociación ilícita entre el capital financiero internacional, el gobierno de Mauricio Macri y Héctor Magnetto (CEO del Grupo Clarín) entre otros, de la cual parte del Poder Judicial podría formar parte”, manifestó en el escrito que entregó al juez federal Claudio Bonadio.

La declaración de Larroque integró la segunda tanda de indagatorias convocada por Bonadio que el miércoles llevó a los diputados Eduardo “Wado” De Pedro y José Ottavis a los tribunales federales y que hoy incluirá al empresario Sergio Szpolski. El magistrado convocó a los referentes de La Cámpora en calidad de imputados en la causa por supuestos pagos de coimas a ex funcionarios del ministerio de Planificación para financiar la campaña del kirchnerismo en 2015, basándose en las fotocopias de los cuadernos de Centeno que nunca aparecieron.

“Desconozco por qué hecho se me cita o por el que se me encuentra ‘sospechoso’ o cuales son los ‘elementos suficientes’ para generar una sospecha en una causa de evidente contenido sólo de carácter político”, expresó Larroque. En un escrito de nueve páginas, el diputado criticó duramente la investigación que lleva adelante la Justicia y señaló que la causa es en realidad una “fabulosa cortina de humo que han montado a partir del eje de la ‘corrupción k’”, para “distraer la atención de la sociedad respecto a la catástrofe que han generado las políticas de este gobierno de ocupación al servicio del capital transnacional y, centralmente, desgastar al límite de la proscripción a la fuerza política que hoy expresa una esperanza inequívoca frente al caos imperante”. En ese sentido, la presentación del dirigente –que llegó a Comodoro Py acompañado por Mayra Mendoza, Mariano Recalde, Horacio Pietragalla y Martín Sabbatella y una multitud de militantes– tomó la forma de una cruzada política.

Casi en simultáneo a la presentación del diputado, el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, afirmó en declaraciones radiales que todavía no terminó de “sacarle el jugo a los cuadernos” y se mostró confiado en que “todavía hay aportes valiosos que pueden hacer no solo los arrepentidos sino también muchos de los imputados que no se han arrepentido”. Al respecto, en su declaración Larroque indicó, citando al abogado defensor en la causa Mariano Silvestroni, que la ley del arrepentido está siendo aplicada como “un instrumento de tortura y un elemento de coacción”.