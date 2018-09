El presidente Mauricio Macri “visitó” una pizzería en Escobar. Pese al entusiasmo con el que lo recibieron, el mandatario no les tiró el mejor pronóstico a la pareja de dueños, que abrió el local hace tan sólo una semana: “Abrieron en un momento que vamos a tener una recesión de unos meses”, les bajó las expectativas de supervivencia. El ingreso a la pizzería de Macri intentó simular una visita sorpresa. “¡Qué sorpresa! ¡Vino con Antonia y todo!”, se esmeró la mujer. No obstante, las cámaras de presidencia ya estaban enfocando todo desde adentro, por lo que es difícil que no supieran lo que estaba por ocurrir.