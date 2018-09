“No le creo al Gobierno las cifras de la pobreza”, sostuvo el cura en la Opción por los Pobres Francisco Paco Olveira. “En los barrios estamos desbordados” por la cantidad de gente que asiste a los comedores comunitarios, dijo y dio como ejemplo lo que ocurre en su capilla de la Isla Maciel: desde agosto, la cantidad de personas que va a buscar comida aumentó “de 500 a 678”. “Hay muchísimos indicadores que dicen que estamos cada vez peor”, insistió.

Ante esta realidad cotidiana, “ya no necesitamos los números de la UCA o del Indec” para saber que la cantidad de pobres se incrementó, dijo y criticó que “durante estos dos años y medio” se ve “muy descaradamente esta realidad” que empeora. “Empezamos a decirle a la gente no tenemos más cupo, no podemos darte un plato de comida”, lamentó.

“Estamos absolutamente desbordados. No tenemos más espacio para cocinar. Tenemos alimento por la solidaridad de la gente, pero no lugar donde poner ollas”, relató Olveira en diálogo con Radio 10 y AM 530 Somos Radio.

En su opinión, la responsabilidad de que esto ocurra es del gobierno de Mauricio Macri. “Claramente es el modelo”, sostuvo y agregó que desde el advenimiento de Cambiemos “hay muchísimos indicadores que dicen que estamos cada vez peor”.

“Lo puede decir cualquiera que tienen un comedor: es impresionante la cantidad de gente que viene a pedir un trabajo”, añadió y concluyó que por eso “las cifras de pobreza (difundidas ayer por el Indec) no pueden ser verdad”.

“No necesitamos los números del INDEC ni de la UCA porque sufrimos esta realidad día a día”, remarcó el religioso que, por decisión del obispo de Avellaneda-Lanús, Rubén Frassia, dejará de estar en la Isla Maciel y volverá a su diócesis original, en Moreno.

Al respecto, Olveira reconoció “el derecho” de su superior para tomar una decisión como esa y deslizó que una de las razones podrían tener que ver con su mirada sobre la religión: “Si te dedicás a abrir comedores dicen ‘qué bueno que es el padrecito’. Pero cuando preguntás por qué en dos años y medio toda nuestra gente tiene hambre en los barrios, por qué aumentó la desigualdad y por qué unos se llenan los bolsillo mientras la gente no tiene lo indispensable, te dicen ‘vos sos comunista, te metés en política, sos kirchnerista’”.