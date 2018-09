La confianza de los mercados no volvió. El celebrado anuncio de un nuevo acuerdo con el FMI no solo no consiguió desarticular las presiones cambiarias sino que tampoco convenció a los inversores. Las acciones de las empresas locales que cotizan en el exterior y los bonos de la deuda volvieron a caer ayer. En Wall Street el desplome estuvo liderado por los papeles del Banco Supervielle que anotó una caída de 7,4 por ciento. El podio lo completan otras dos entidades: Banco Macro con una baja de 5,8 por ciento y Grupo Financiero Galicia que cedió 5,6 por ciento. Las acciones de las firmas argentinas que se negocian en la bolsa neoyorquina habían ya habían sido castigadas por el escenario de incertidumbre financiera iniciado en abril. Aunque el gobierno aseguró que el financiamiento del Fondo despeja las dudas sobre la capacidad de repago de la deuda, los bonos volvieron a caer. Los títulos denominados en dólares y regidos por legislación extranjera que el jueves habían reaccionado al alza ayer cayeron hasta 2 por ciento. El “riesgo país” elaborado por el JP Morgan escaló ayer 4,9 por ciento para alcanzar los 623 puntos básicos.