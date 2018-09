El defensor Carlos Izquierdoz aseguró estar “recaliente” tras la derrota sufrida por Boca ante Gimnasia por la Copa Argentina. “Estoy recaliente. Esto no se gana con nombres, esto se gana con hombres y faltó eso”, expresó el futbolista, tras lo cual indicó: “Acá no se gana con la camiseta, se gana adentro de la cancha. No hicimos nada de lo que teníamos que hacer, el rival nos superó en actitud, y eso no puede pasar”. En diálogo con TyC Sports luego de la eliminación de la Copa, Izquierdoz añadió: “Ellos jugaron como una final y se plantaron como once hombres dentro de la cancha”. “Esta camiseta es muy importante y no estuvimos a la altura. Hay que estar más unidos que nunca y ganar el fin de semana”.