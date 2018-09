La referente social de la Tupac Amaru, Milagro Sala, aseguró estar pasando un mal momento pero no sólo por los malos tratos a la que la tiene sometida la justicia de Jujuy sino por la crisis económica y social que atraviesa el país. Sala, quien permanece detenida desde enero de 2016, aseguró que “estoy mal, desesperada, angustiada. No sólo por estar encerrada y no poder ayudar a nadie, sino porque mi Argentina se está yendo al carajo”, indicó. En cuanto a los problemas de salud que viene sufriendo, Sala dijo durante una entrevista con la radio AM 530, que no le dan un diagnóstico por lo que no está recibiendo el tratamiento adecuado. “Creo que el objetivo de ellos es quebrarme psicológicamente y matarme, porque todos los días hacen algo”. La dirigente no dudó en responsabilizar al gobernador Gerardo Morales de todo lo que está sufriendo. “Todos reciben órdenes de él. En Jujuy no hay Justicia independiente, es de Morales. El que va a declarar a mi favor queda preso”, indicó. Con respecto a la situación de su provincia dijo que “está peor que Buenos Aires” y advirtió que “los niños volvieron a dormir en la calle, no hay qué comer, las mamás sacan comida de los containers”, dijo. En ese sentido, cuestionó que mientras “Morales tiene una foto tomando vino con la novia en Francia, Macri bailando en Nueva York, los argentinos estamos acá mal”. Sala dijo que piensa competir por la gobernación: “A nosotros no nos pueden contar cómo reconstruir la provincia, lo podemos hacer”.