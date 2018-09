La Justicia le dio diez días al intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, para que restituya el busto de Néstor Kirchner que estaba emplazado frente al edificio municipal y le impuso una multa económica por cada día de incumplimiento. La escultura en homenaje el ex presidente fue demolida a mazazos el pasado 3 de septiembre por decisión del gobierno local.

La orden fue dictada por la jueza en lo Contencioso Administrativo de Morón, Mónica Luján López, tras dejar sin efecto la ordenanza municipal votada por el Concejo Deliberante. La magistrada sostuvo en su presentación que la norma que Tagliaferro firmó el 23 de agosto último “viola el derecho constitucional de la comunidad a participar en una audiencia pública para opinar sobre el proyecto de remoción del busto según lo disponen las normas y el Reglamento Interno del Concejo Deliberante, de la misma forma que se hizo cuando se aprobó el emplazamiento del monumento en 2012”.

Por otro lado, Tagliaferro, ex marido de la gobernadora María Eugenia Vidal, la presidenta del Concejo Deliberante y autora del proyecto, Analía Zapulla, y todos los concejales del bloque de Cambiemos fueron imputados por UFI 1 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del fiscal Javier Baños, por los delitos de “desobediencia, incumplimiento de los deberes del funcionario público y omisión o retardo de actos de oficio”.

“Sacar el busto de un ex presidente constitucional es un acto autoritario que busca avasallar los principios básicos de convivencia democrática y que busca evitar que discutamos los graves problemas que están sufriendo nuestros vecinos y vecinas como consecuencia de las medidas que están implementando el gobierno”, expresó Hernán Sabbatella, concejal por Unidad Ciudadana.

El día que la destrucción del busto de Kirchner fue aprobada, Zapulla señaló que “era hora de que quitemos del espacio público a quien fue el líder de una asociación ilícita que se quedó con millones de dólares de todo el pueblo argentino”. Por su parte, Tagliaferro celebró en Twitter: “La plaza de Morón ya no rendirá homenaje a la corrupción. Nuestro Concejo Deliberante aprobó la remoción del busto del ex Presidente Néstor Kirchner”. Aquella “remoción” no fue tal, ya que la escultura fue literalmente derribada a mazazos en medio de un enorme operativo de seguridad que mantuvo durante algunos días a la plaza central del municipio rodeada de vallas.