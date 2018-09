“Salimos a las calles en todas las ciudades del país con la convicción de que no nos han vencido 38 senadores reaccionarios, fundamentalistas o con intereses políticos”, señaló ayer a PáginaI12 Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir, y una de las caras históricas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Pasarán ellos a la historia como los más antidemocráticos e irrespetuosos de las demandas de las mujeres. También las diferentes iglesias y especialmente la iglesia católica pagarán el costo por estar una vez más en contra de los derechos humanos y descalificar al movimiento de mujeres, y a los sectores progresistas que impulsamos el derecho al aborto comparándonos con el nazismo”, agregó. “Y no podrán parar la lucha del feminismo. No solo lograremos que el aborto sea ley sino que iremos transformando la cultura machista para que las generaciones futuras tengan vida plena con más derechos, más libertades y menos desigualdad”, concluyó en diálogo con este diario.