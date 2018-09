El presidente de Chile, Sebastián Piñera, defendió ayer ante Donald Trump una actuación en la crisis de Venezuela dentro del marco del derecho internacional tras una reunión en la Casa Blanca, y ambos urgieron a Nicolás Maduro a permitir la entrada de ayuda internacional humanitaria. El mandatario chileno, que en marzo asumió la presidencia por segunda vez no consecutiva, fue recibido por Trump en la Casa Blanca. “Venezuela es un desastre. Y hay que limpiarlo y hay que ocuparse de su pueblo”, dijo Trump en el Despacho Oval junto a Piñera. “Tenemos un diagnóstico muy compartido: Venezuela no es una democracia”, dijo a su vez Piñera. Sin embargo, horas antes de la cumbre, en un discurso en la OEA, el presidente chileno dijo que se opone a un golpe militar (esta semana Trump alentó el derrocamiento del presidente venezolano). “La opción militar no es buena. Existe una enorme cantidad de otros mecanismos,” dijo Piñera.