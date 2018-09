Hoy a las 11 de la mañana en el Obelisco mujeres argentinas se sumaran a una protesta que se realizará en todo Brasil y 35 ciudades del mundo bajo la consigna “#Ele Nao” (El no), en contra del candidato machista, homofóbico y xenófobo de la ultraderecha brasileña, Jair Bolsonaro, que compite en las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Ayer la campaña, ya viralizada en todo el mundo, obtuvo un nuevo empujón cuando se sumó la actriz y cantante Madonna con un montaje en su cuenta de Instagram. Allí, debajo de la consigna contra Bolsonaro, aparece la cara de la diva del pop amordazada con una cinta que tiene escrita la palabra “libertad”. La imagen incluye los hashtags “El no nos va a desvalorizar”, “El no nos va a oprimir” y “El no nos va a callar”.