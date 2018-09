Cines

A PLENO SOL

Con Alain Delon y Maurice Ronet. Dir: René Clément.

Arteón: Hoy, 18.30 hs.

ACUSADA

Con Lali Espósito y Leonardo Sbaraglia. Dir: Gonzalo Tobal. SAM 16 años.

Hoyts: 14.40, 16.53, 19.50, 22.03 hs.

Nuevo Monumental: 15.50 hs.

Showcase: 12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs.

Village: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 hs; sáb tras, 01.00 hs.

ALONG WITH THE GODS: THE LAST 49 DAYS

Con Ha Jung-woo y Ju Ji-hoon. Dir: Kim Yong-Hwa. ATP.

Hoyts: sólo mañana, 19.30 y 22.06 hs.

CELEBRITY

Con Kenneth Branagh y Melanie Griffith. Dir: Woddy Allen.

Arteón: Hoy, 20.30 hs.

DIOS EN EL CAMINO

Con Lindsay Pulsipher y Jordin Sparks. Dir: Harold Cronk. ATP.

Showcase: Cas: sólo hoy, 14.45 hs.

Village: Hoy, 14.00 hs.

EL AMOR MENOS PENSADO

Con Ricardo Darín y Mercedes Morán. Dir: Juan Vera. SAM 13 años c/res.

Showcase: 22.15 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs.

EL ANGEL

Con Lorenzo Ferro y Chino Darín. Dir: Luis Ortega. SAM 16 años.

Showcase: *14.50, 19.40, 22.05 hs; tras vie y sáb, 00.40 hs. (*Función cancelada el hoy)

EL DEPREDADOR

Con Boyd Holbrook y Olivia Munn. Dir: Shane Black. SAM 13 años con res.

Hoyts: DBOX 3D cas: 13.00, 15.02, 18.10, 20.12, 23.00 hs; tras, 01.02 hs. 3D cas: vie, sáb y dom, 12.30 hs; tras, 02.32 hs. 2D sub: 15.50, 17.52, 20.30, 22.32 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 20.10 hs.

Showcase: 3D Cas: 22.45 hs; tras vie y sáb, 01.10 hs. 2D Cas: 12.10, 14.35, 19.30 hs; 2D Sub: 16.55, 21.50 hs; tras vie y sáb, 00.15 hs.

Village: 2D Cas: 14.30, 17.00, 18.15, 19.30, 20.40, 22.00 hs; tras sáb, 00.30 hs. 2D Sub: 23.00 hs; tras, 01.30 hs.

EL RECUERDO DE MARNIE

Animación. Dir: Hiromasa Yonebayashi. ATP.

Hoyts: sólo mar 2/10, 20.00, 21.58 hs.

HOTEL TRANSILVANIA 3

Animación. Dir: Genndy Tartakovsky. En cas. ATP. 2D

Village: 13.45, 16.00 hs.

JOVENES TITANES EN ACCION 2D

Animación. Dir: Aaron Horvath y Meter Rida Michail. Cas. ATP.

Showcase: 12.15, 14.10, 16.05 hs.

LA CASA CON UN RELOJ EN SUS PAREDES

Con Cate Blanchett y Jack Black. Dir: Eli Roth. ATP con leyenda.

Hoyts: Cas: 13.30, 15.29, 16.00, 17.59, 18.20, 20.19 hs. Sub: 20.20, 22.19 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.00 hs.

Showcase: Cas: 12.20, 14.40, 17.20, 19.55 hs.

Village: Cas: 15.00, 17.30, 19.45, 22.15 hs; tras sáb, 00.45 hs.

LA ESPOSA

Con Glenn Close y Jonathan Pryce. Dir: Björn Runge.

Cines del Centro: Sub: 15.10, 19.35 hs.

LA MONJA

Con Taissa Farmiga y Demián Bichir. Dir: Corin Hardy. SAM 13 años c/res.

Hoyts: DBOX Cas: 15.30, 17.21, 20.50, 22.41 hs. 2D Cas: 13.10, 15.01, 22.50 hs; tras 00.41 hs; tras vie, sáb y dom, 00.55, 02.46 hs. 2D Sub: 18.30, 20.21, 22.00, 23.51 hs; tras vie, sáb y dom, 00.00, 01.51 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 hs.

Showcase: Cas: 12.15, 14.25, 16.35, 19.25, 21.40 hs; tras vie y sáb, 00.25. Sub: 18.00, 20.10, 22.25 hs; tras vie y sáb, 00.35 hs.

Village: Cas: 15.00, 17.00, **17.30, 19.30, *20.00, 21.45 hs; tras sáb, 00.05, 00.30, 01.30 hs. (*Función cancelada jue 27/09) (Función cancelada vie 28/09) Sub: 22.15 hs.

LA NOCHE DE 12 AÑOS

Con Antonio de la Torre y Chino Darín. Dir: Álvaro Brechner. SAM 16 años.

Cines del Centro: 17.10, 21.30 hs.

Hoyts: 12.30, 14.47, 17.40, 19.57, 22.30 hs; tras, 00.47 hs; tras vie, sáb y dom, 01.00, 03.17 hs.

Showcase: 12.00, 14.30, 17.05, 19.40, 22.20 hs; tras vie y sáb, 00.55 hs.

Village: 14.30, 19.25, 22.00 hs; tras 0.45 hs.

LA NÚMERO UNO

Con Emmanuelle Devos y Suzanne Clément. Dir: Tonie Marshall. SAM 13 años c/res.

Cines del Centro: 15.00, 19.15 hs.

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS

Animación. Dir: Chris Renaud y Yarrow Cheney. ATP.

Hoyts: sólo sáb y dom, 12.30, 14.18, 15.00, 16.48 hs.

LUCKY

Con Harry Dean Stanton y Ed Begley Jr. Dir: John Carrol Lynch. SAM 13 años.

Cines del Centro: 14.50, 16.35, 18.20, 20.05, 21.50 hs.

MEGALODON

Con Jason Statham y Ruby Rose. Dir: Jon Turteltaub. SAM 13.

Nuevo Monumental: Cas: 20.30 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 14.25 hs.

MILLA 22: EL ESCAPE

Con Mark Wahlberg y John Malkovich. Dir: Peter Berg. SAM 16 años c/res.

Hoyts: DBOX XD Cas: 12.40, 14.29, 14.50, 16.39, 17.50, 19.39, 20.00, 21.49, 22.40 hs; tras, 00.29 hs; tras vie, sáb y dom, 00.40, 02.29 hs. 2D cas: 15.20, 17.09 hs. 2D Sub: 20.40, 22.29, 23.10 hs; tras, 00.59 hs; tras vie, sáb y dom, 01.10, 02.59 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.10, 22.20 hs.

Showcase: 2D Sub: 12.10, 14.15, 16.20, 18.25, 20.30, 22.35 hs; tras vie y sáb, 00.50 hs.

Village: 4D sub: 22.45 hs. 2D Cas: 13.30, 15.40, 19.50, 22.00 hs. 2D Sub: 17.45 hs; tras, 1.15 hs.

MI OBRA MAESTRA

Con Guillermo Francella y Luis Brandoni. Dir: Gastón Duprat. SAM 13.

Showcase: 12.10, 14.20, 16.30, 19.50, 22.10 hs; tras vie y sáb, 00.20 hs.

Village: 17.10 hs.

PIE PEQUEÑO

Animación. Dir: Karey Kirkpatrick. ATP.

Hoyts: 3D cas: 13.20, 15.11, 15.40, 17.31, 20.10, 22.01 hs. 2D cas: 12.50, 14.21, 15.10, 17.01, 17.30, 18.00, 19.21, 19.40, 19.51, 21.31, 22.20 hs; tras, 00.11 hs.

Nuevo Monumental: 3D cas: 15.45, 71.50, 19.50 hs. 2D cas: 15.00, 16.50, 18.40, 20.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.00, 14.05, 16.15, 18.25, 20.35 hs. 2D Cas: 12.30, 14.35, 16.45, 19.20, 21.30 hs; tras vie y sáb, 00.00 hs.

Village: 4D Cas: 13.30, 15.45, 18.00, 20.20 hs. 3D cas: 15.00, 17.30, 20.00, 22.15 hs; tras, 00.30 hs. 2D cas: 13.45, 16.00, 18.30, 21.00, 23.15 hs.

SANGRE BLANCA

Con Eva De Dominici y Alejandro Awada. Dir: Barbara Sarasola-Day. SAM 13 años c/res.

Cines del Centro: 17.05, 21.45 hs.

Hoyts: 12.20, 14.11, 17.20, 19.11, 22.10 hs; tras, 00.01 hs; tras vie, sáb y dom, 00.20, 02.11 hs.

Nuevo Monumental: 15.00, 18.40, 22.30 hs.

Showcase: 12.30, 15.00, 17.05, 19.15, 21.45 hs; tras vie y sáb, 00.10 hs.

Village: 13.50, 18.15, 22.45 hs; tras, 1.15 hs.

SLENDER MAN

Con Joey King y Julia Goldani Telles. Dir: Sylvain White. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 13.40, 15.28, 16.10, 17.58, 18.15, 20.03, 20.35, 22.23 hs; tras vie, sáb y dom, 01.05, 02.53 hs. Sub: 22.55 hs; tras, 00.43 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.00, 20.00, 22.10 hs.

Showcase: Cas: 14.05, 18.15 hs. Sub: 12.00, 16.10, 20.20, 22.40 hs; tras vie y sáb, 00.45 hs.

Village: Cas: 14.15, 18.45, 23.15 hs. Sub: 16.30, 21.00 hs; tras, 1.30 hs.

SOLEDAD

Con Vera Spinetta y Giulio Corso. Dir: Agustina Macri. SAM 13 años.

Cines del Centro: 17.15, 22.00 hs.

Hoyts: 12.40, 14.35, 15.00, 16.55, 17.10, 19.05, 19.30, 21.25, 22.00, 23.55 hs; tras vie y sáb, 00.20, 02.15 hs.

Nuevo Monumental: 16.45 hs.

Showcase: 12.35, 17.15 hs.

Village: 16.00, 20.30 hs.

TODOS LO SABEN

Con Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín. Dir: Asghar Farhadi. SAM 13 c/res.

Cines del Centro: 14.45, 19.30 hs.

Showcase: 16.50, 19.35, 22.20 hs; tras vie y sáb, 01.05 hs.

¿Dónde están?

ARTEON ESPACIO DE ARTE

Sarmiento 778, Gal. El Patio, PA.

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1.

EL CAIRO CINE PÚBLICO

Santa Fe 1120.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Av. San Martín 993

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 201 bis.

Divididos. Sáb 24 de nov.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Elvis Lives. "Beatles Roots", un repaso por los orígenes de The Beatles. Hoy, 21.30 hs.

Hiatus. Covers de rock/pop nac e internac. Mar 2 de oct, 21.30 hs.

María Elena Etchandy. Temas de blues, soul y jazz de diversas épocas. Mañana, 21.30 hs.

New Beats. Temas de Los Beatles con estilo propio. Jue 4 de oct, 21.30 hs.

Sabina Chiaverano. Canciones clásicas del pop de Los Beatles en formato cuarteto. Mie 3 de oct, 21.30 hs.

Entrada libre y gratuita. Reservas: 2230757.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Elías. Vie 12 de oct, 21.30 hs.

Palito Ortega. Hoy, 21.30 hs.

Paulo Londra. Sáb 6 de oct, 21.30; dom 7 de oct, 20.30 hs.

C.C. ATLAS

Mitre 645.

Emotions by María Juncal. Flamenco directo desde Madrid. Mañana, 20 hs.

C.C. ROBERTO FONTANARROSA

San Martín 1080.

Big Band con Sandra Corizzo y Rodolfo Montironi. Composiciones de Piazzola con repertorio de Brasilian Jazz. Vie 5 de oct, 20.30 hs. Ent grat.

EL CÍRCULO.

Mendoza y Laprida. Tel: 4483784.

Eduardo Delgado. Show con obras de Bach, Chopin, Sgambati y Schumann. Mie 3 de oct, 20.30 hs. Ent grat en boletería del teatro.

GALPON DE LA MUSICA

Sgto. Cabral y el río.

Víctor Wooten con Dennis Chambers & Bob Franceschini. Jazz y funk. Jue 13 dic, 22 hs.

JOHNY B. GOOD

Oroño y Güemes.

Reverb.sion. Tributo a SODA STEREO. Hoy, 21 hs.

Reservas al (0341) 421-0676.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Coti Sorokin. Presenta Cercanías y Confidencias. Jue 4 de oct, 21 hs. Pasión Vega. Mie 10 de oct, 21 hs.

Ent en venta en la boletería del teatro y por www.1000tickets.com.ar

METROPOLITANO

Junín 501.

Noel Gallagher's High Flying Birds. Sáb 3 de nov. 21 hs.

Residente. Vie 2 de nov, 21 hs.

Venta online: www.turboentrada.com

PLATAFORMA LAVARDEN

Sarmiento y Mendoza.

Raúl Porchetto. Presentación de su nuevo disco “Sombras en el cielo”. Vie 5 de oct, 21 hs. Ent en boletería del teatro o www.superentrada.com.ar

PREDIO EX RURAL

Parque Independencia.

Simona. Con Angela Torres, Gastón Soffriti y gran elenco. Sáb 20 oct.

Silvio Rodríguez. Única función en Rosario: dom 21 oct, 20.30 hs.

SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

Nonpalidece. Jue 4 de oct, 21 hs.

Teatros

AMMA

Urquiza 1539.

La casa del senador. Dramaturgia: Hugo Marcos. Dir gral: Eduardo Ceballos. A partir del 15, sáb de sept y oct, 21.30 hs.

AUDITORIO APUR

Córdoba 2971

Bienvenidos al Show. Humor y música con Gachy Roldán y Roberto “Negro Moyano. Sáb de sept, 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Alejandro Dolina. La venganza será terrible. Sáb 13 de oct, 21.30 hs.

Maestra normal. Con Juan Pablo Geretto. Vie 5 oct, 21.30 hs.

Mentiras inteligentes. Con Betiana Blum, Arnaldo André, Mariano Martínez y Florencia Torrente. Lun 15 de oct, 21.00 hs.

C.E.T.

San Juan 842.

Mónica nunca atiende en clase. Con Mónica Alfonso. Pta en esc y dir gral: Oscar Medina. Vie de sept, 21 hs.

Cachetazo de campo. Con Claudia Piccinini, Micaela Gómez e Ignacio Amione. Dramaturgia: Federico León. Dir: Romina Bozzini. Sáb de sept, 22 hs.

CULTURAL DE ABAJO

San Lorenzo y Entre Ríos.

El ángel de la valija. Con Severo Callaci. Dir y dramaturgia: Sergio Mercurio. Sáb de sept, 21 hs. Reservas: 341 2297187.

Looptopía. Con Julia Tarditti y Carla Tealdi. Dir y pta en esc: Federico De Battista. SAM 13 años. Vie de sept, 21 hs. Ent $ 100. Reservas: 3415964657.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Magalí Tajes. “Los otros” stand up. Vie 2 nov, 22 hs.

Pilar Sordo. Presentación de El desafío a ser feliz. Jue 11 oct, 21 hs.

Ent a la vta en el teatro o en www.1000tickets.com.ar

LA MANZANA

San Juan 1950.

Macorina. Con Gisela Bernardini. Dir: Mónica Toquero. Vie de oct, 21.30 hs.

LA MORADA

San Martín 771

Vittorino Pacheco. Con Santiago Pereiro y Ana Salinas. Dir: Gustavo Di Pinto. Dom de sept, 20.30 hs. Reservas: 341-2122598

LA NAVE

San Lorenzo 1383

Alicia Moreau, sueños tardíos. Intérprete: Mirna Remes. Texto y Dir: W. Operto. Domingos 20 hs. Reservas $180 al 153650802.

Historias Mínimas. Tres obras breves cada noche. Vie y sáb de sept y oct, 21 hs. Reservas $200 al 153650928.

LA SONRISA DE BECKETT

Entre Ríos 1051

Octaedro. 2015 d.C. Escrita y dirigida por Carla Saccani. Dom de sept, 17 y 19.30 hs.

MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243.

La hora del vampiro. Con Mariano Olivieri y Pavlo Read. Sáb de sept, 21.30 hs.

Proyecto Bisman. Con Pedro Rosemblat y Martin Rechimuzzi. Sáb 27 oct, 21 hs.

ODISEO

San Lorenzo 1329

Desde el Andamio. Comedia dramática. Con Sergio Casares. Autor: Carlos Alsina. Dir: A. Leguizamón y P. Maggioni. Dom de sept, 20,30 hs.

Proyecto Báratro. Con Clara Cichillitti y Nahuel Soria. Dir: María Cecilia Borri. Sáb de sept, 22 hs. Reservas: 34156835438.

Reservas 153650928.

TANDAVA

9 de Julio 754.

A la que te criaste. Grupo de teatro "Los que ríen..." Sáb de sept, 21.30 hs. Reservas: 155218781 / 156281565.

Dios es ateo. Dir gral: Eduardo Ceballos. Dramaturgia: Jorge Marcote. Vie de sept y oct, 22 hs.

Civil, macumba para un amor. Con Estefanía López y Giuliana Carnevali. Dir: Leandro Aragón. Jue de sept, 21 hs.

Para Pibes y Pibas

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 13 a 18 hs. Ent gral $ 30.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Mentiras y Moretones. Espectáculo para toda la familia, con dibujos en vivo, música. Hoy, 18 hs. Entrada general $150.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848

Sáb, dom y fer de 10 a 18 hs. Ent gral $ 30.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 4496510.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $ 30.