“La emisión de pesos va a ser cero”, puntualizó el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, quien de esa manera ratificó que la decisión del gobierno de Cambiemos para enfrentar la recesión será enfriar la economía y contener una nueva escalada del dólar a partir de la política financiera trazada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Si no hay emisión de pesos, no hay pesos con los que comprar los dólares”, elucubró.

El funcionario defendió, además, la decisión de establecer una banda cambiaria (de entre 34 y 44 pesos) para evitar que el Banco Central intervenga en el precio de la divisa y negó que esto se tratara de un corset para el mercado cambiario. También reconoció que hay una "pérdida del poder adquisitivo" pero para justificarse prometió que "se va a recomponer en los próximos meses a medida que vaya bajando la inflación".

Durante una entrevista por radio Mitre, el ministro dijo que “si bien el tipo de cambio fijo es una mala idea, en el corto plazo se puede hacer si hay si hay reservas ilimitadas”, y consideró que a pesar de que “Argentina no tiene reservas infinitas”, este esquema es “el adecuado” para controlar la moneda estadounidense y la inflación.

“No tengo miedo a no poder controlar al dólar”, dijo y remarcó que “la emisión de pesos va a ser cero” porque “esa es la base de la estabilidad cambiaria”. “Si no hay emisión de pesos, no hay pesos con los que comprar los dólares”, razonó.

A la vez, confió en que con la nueva política monetaria que implementará el Banco Central va a "bajar la volatilidad cambiaria" y si bien admitió que hay una "pérdida del poder adquisitivo", afirmó que "se va a recomponer en los próximos meses a medida que vaya bajando la inflación".

La variación de la política monetaria que Dujovne elogió no abandona la lógica de que el dólar debe flotar libremente y de acuerdo a la voluntad del mercado, sino que le pone límites al Banco Central para intervenir y desgastar aún más sus reservas. Sin embargo, para el ministro, la nueva “política monetaria es muy sana, consistente y fácil de entender”.

“Con una base monetaria que no crece por varios meses vamos a lograr bajar la volatilidad cambiaria", señaló y advirtió que esto “va a llevar tiempo”. Para él, la actual situación del país es como la de "un barco que venía navegando por un río" pero "de repente entró en una zona de rápidos donde navega muchísimo más rápido, hay rocas, uno se puede golpear contra las rocas".ç