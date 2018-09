El viernes no fue un día cualquiera para el Sindicato de Prensa Rosario. Con la inauguración del Complejo Habitacional Crespo, el sueño de la vivienda propia pasó a ser una realidad concreta para 33 familias del gremio que, en ese mismo acto, rescindieron de una vez por todas las historias de paredes intocables, de renovaciones de contratos, de aumentos anuales, de búsquedas apresuradas, embalajes, camiones de mudanza, cambios de lugar. La emoción infringió el protocolo y no es para menos. Se abre una nueva etapa en la vida de las y los trabajadores, indudablemente mejor. El acto se llevó a cabo en el patio del Complejo que habitarán las 82 familias de trabajadorxs del SPR, del Sindicato Argentino de Televisión y de la Mutual de la Asociación Médica Rosario, las tres organizaciones que en 2013 firmaron un convenio con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo por medio del que se dispuso la construcción del edificio y una financiación acorde con los salarios de los trabajadorxs, lo que les permitió hacer realidad algo que, quizás, no hubiesen imaginado.