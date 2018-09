Los socios de Central tendrán hoy la decisión de definir el futuro del club para los próximos cuatro años. Por primera vez en su historia el club va a los comicios con boleta única y participan los mayores de 16 años. Las propuestas se reparten entre la apuesta por la continuidad de la base de la actual Comisión Directiva, con el candidato Rodolfo Di Pollina a la cabeza de la lista del Foro Canallas Unidos, y las opciones opositoras, con Hernán Marty otra vez como candidato, en este caso por Comunidad Canalla, y la sorpresa del empresario Mario Moretti, cabeza de lista de Fuerza Auriazul. Se vota desde las 8 en el Gigante.

La experiencia del voto en la jornada de hoy en Central será histórica. No solo porque no hubo violencia de ningún tipo durante la campaña –era frecuente en cada elección que la oposición sea amenazada--, sino porque el nuevo estatuto facilitó la participación política de las agrupaciones y no hubo una sola discusión respecto a la oficialización de listas y verificación de avales.

En este contexto de de madurez institucional, las urnas tendrán el estreno del nuevo estatuto, aprobado el año pasado por asamblea tras más de un año de observaciones para su aprobación por parte de Fiscalía de Estado. En el Gigante de Arroyito el socio votará con el sistema de boleta única y para emitir el sufragio se necesitará hacer una marca en el casillero en blanco que se encuentra al costado del candidato (foto) elegido. La boleta se pliega y se deposita en la urna.

Aunque la novedad más trascedente es que podrán participar con su voto los mayores de 16 años, cuando antes se exigía ser mayor de 18. El principal requisito es tener un año de antigüedad, con un corte de padrón trazado en el 13 de julio de 2017. Quien se hizo socio después de esa fecha no estará en el padrón, por lo cual no podrá votar. A la antigüedad, se requiere además presentar el DNI, carnet y cuota de septiembre paga. Ningún otro documento puede reemplazar al DNI. Pero la cuota, quien no está al día, se podrá abonar en el estadio.

El padrón está compuesto por 37.186 socios habilitados para concurrir hoy al cuarto oscuro. El voto se podrá emitir de 8 a 18. En las elecciones de 2010 concurrieron más de 11 mil socios, en 2014 un poco más de 10 mil, aunque hoy se espera similar o mayor número de asistentes (si no llueve) teniendo en cuenta que se bajó la edad a 16 años para participar.

El oficialismo encuentra en las elecciones una suerte de plebiscito a su gestión. El club logró sin dudas una transformación institucional trascendente, con el socio haciendo uso de las instalaciones de la entidad, pero las frustraciones deportivas (tres finales perdidas en Copa Argentina) influyen en la valoración de la gestión. La renovación del Foro Canallas Unidos aparece en la figura de Martín Lucero, candidato a vicepresidente segundo. Mientras que la oposición tiene en Marty en su segunda contienda electoral, aunque en 2014 fue la cara del oficialismo, que por entonces liderada el ex presidente Norberto Speciale. Marty busca electores con el respaldo de Diego Lavezzi, quien promete traer si gana a su hermano Ezequiel a jugar a Central. Mientras que Moretti insta a volver al modelo de club que lideró el ex presidente Víctor Vesco en sus dos primeros períodos de gestión.

La Confederación Sudamericana de Fútbol tomó como modelo la organización del acto electoral en Central y decidió filmar y transmitir toda la jornada por redes sociales con cámaras propias.