El poderío del seleccionado de Nueva Zelanda y los errores de Argentina le permitieron anoche a los All Blacks vencer por 35 a 17 a Los Pumas, en el partido correspondiente a la quinta fecha del Rugby Championship, que consagró a los hombres de negro campeones de la edición 2018.

El equipo argentino empezó mejor posicionado, luego de dos mal line de All Blacks, y trató de llevar el ataque con las manos y apelando a las patadas al touch para evitar el tackle oceánico. Un penal de Sánchez puso a Los Pumas delante en el marcador, pero la respuesta de los hombres de negro llegó con un tremendo try de Ioane. Los errores se sucedieron en defensa entre los hombres conducidos por Mario Ledesma y así tras un fallido line, los All Blacks consiguieron un scrum, tras el cual Naholo marcó el segundo try de la visita, que estiró diferencias en la primera etapa con un tercer try.

Los Pumas reaccionaron en el segundo período y se la jugaron, pero cada vez que Barrett y Perenara pusieron a jugar a los All Blacks en el campo argentino, el equipo de negro no perdonó y así fue que Patrick Tuipulotu logró apoyar el cuarto try. Sin embargo, los cambios le dieron un poco más de oxígeno al ataque y a la defensa argentina, en especial con el ingreso de Tomás Cubelli, al tiempo que el trabajo de Lavanini mejoró con respecto al inicio. Un trabajoso try de Cubelli, que necesitó de TMO, pareció sacar del letargo al conjunto argentino, que evitó salir tanto con las manos y apostó algo más a las patadas para ir a dividir en terreno rival. Así fue que tras una buena patada al touch y un movimiento de Matera, fue Cubelli el que habilitó a Boffelli para el segundo try local.

La intensidad de All Blacks rozó por momentos el límite de lo legal, y los choques hicieron impacto en el equipo argentino, no solo desde lo físico, sino también desde lo anímico. Una excelente combinación en ataque de All Blacks le permitió a Lienert-Brown acceder al ingoal argentino por quinta vez y así la diferencia quedó en 35 a 17.