OMAR MATURANO, LA FRATERNIDAD

“Siempre que castigan es a los trabajadores”

–¿Qué evaluación hizo del paro del martes?

–Nosotros cumplimos con lo que dijimos. Paro total de actividades y del transporte. El paro se cumplió en todo el país en un 95 por ciento.

–¿Cree que el gobierno escuchó el mensaje?

–Mire, nos vamos a dar cuenta cuando el gobierno abra las paritarias, que todavía no las abrió, cuando aplique los salarios a final de año. El trabajador piensa que si en enero de 2018 cobraba 1000 pesos, a fin de este año y si la inflación es del 42 por ciento, entonces debería ganar 1420 pesos. Se sabe que este año se pierde el 6 por ciento del poder adquisitivo del salario más allá de que la inflación sea del 42 o el 45 por ciento.

–Pero esa lógica no existe para el gobierno.

–Bueno, está bien, para el gobierno no existirá, pero los que vivimos en el país somos nosotros. Y tiene que respetar a la gente que trabaja y respetar su opinión. Nosotros sabemos lo que gastamos cuando vamos al supermercado. Y la lógica de que yo con el salario de, no sé, agosto del 2017 podía llenar tres o cuatro changos y ahora ya ni tres ni dos. Me dejaron uno solo. Al trabajador no le expliques de la economía, del dólar porque nosotros no ganamos en dólares, ganamos en pesos. No sabemos lo que le debemos al FMI. No sabe cómo se va a pagar, no sabe quién lo va a pagar. Lo que se da cuenta el trabajador es del ajuste.

–El Gobierno insiste con que el paro del martes no ayuda.

–Eso es una cosa que no coincide con la realidad, es una mentira propia de los gobernantes que tuvimos en la Argentina porque a todo gobernante al que le hiciste paro, te dice: “No, no, esto no es productivo, no sirve para nada para el día de mañana”. Era una mentira y ya la conocemos. Pero el paro es una medida que está en la Constitución, es nuestro derecho y protestamos de esa forma. Mire, no sirve para nada el ajuste ni sirve ir al FMI por un préstamo que nos va a llevar años devolverlo. Para ellos lo que hacen está bien y nosotros mal pero esta es nuestra forma de protesta y la vamos a cumplir a rajatabla, siempre y cuando vayan en contra de nuestros derechos. Siempre que castigan es a los trabajadores.

–Juan Carlos Schmid dijo que si no hay plan B, no hay tregua. ¿Hacia allí se dirige la CGT?

–Sí, yo creo que la tregua la tiene que poner el gobierno, al final del paro, convocar a la CGT, a los trabajadores y decir “muchachos, este es el plan, fíjense qué mano nos pueden dar”. Nosotros no queremos que todo se vaya al carajo, queremos solucionar el problema. Pero que no se solucione sólo con nuestro esfuerzo. No podemos entregar y entregar y entregar, no vamos a poder entregar más nada. En esa condición no lo aceptamos y vamos a seguir protestando, a seguir haciendo los paros y el gobierno sabrá qué hay que hacer. No queremos cogobernar, pero sí que nos consulten lo que quieren hacer.

–Pero el gobierno no es muy afecto al diálogo. ¿Es complicado trabajar con ellos?

–Sí, con este, con el anterior, con los empresarios. Los empresarios siguen siendo los mismos de antes, acá es difícil conversar si no hay un beneficio para los trabajadores. Por eso no llaman al diálogo social, para ver si arregla el país, porque de última ajustas a todos, no solo a los trabajadores. Y estamos cansados y ya no nos pueden ajustar más. El tema de la luz, del gas, de la nafta: ¿Todo lo tenemos que pagar nosotros? Todo ajuste va sobre los trabajadores. Y bueno, ahora reclamamos reabrir las paritarias y la respuesta es “no, el gobierno tiene otra política y el presupuesto es este”, pero ¡todavía no se discutió el del 2019! Ahora, si ellos se equivocan con la inflación, qué culpa tenemos nosotros.

–¿No hay diferencia en el trato del gobierno anterior y el actual con los sindicatos?

–No, no, no. La verdad que yo no hago diferencia, porque el anterior también nos trató con soberbia y no como corresponde y tampoco la participación que nos tenía que dar. Además yo no soy kirchnerista, soy peronista, así que con el gobierno anterior tampoco, viste.

–Los gremios ferroviarios reclaman apertura de paritarias y van a parar el próximo martes. ¿Está confirmado?

–Sí, está ratificado. Si nos aplican la conciliación obligatoria la aceptaremos pero llegamos a esta situación porque las empresas privadas y las nacionales no cumplieron con reconocer la cláusula gatillo. Si el paro se hace, la semana siguiente se incrementará con otra medida de fuerza que acordaremos los cuatro gremios.

–¿Cree que es factible que la CGT convoque a otro paro?

–Sí, según el discurso del Plan B van a continúar las medidas de protesta para los próximos meses.

–¿Podrían trabajar junto con el Frente Sindical para el Modelo Nacional? ¿Creen que es necesario juntarse para fortalecer la protesta de la CGT?

–Las puertas de la CGT están abiertas para el diálogo con todos los sectores, acá hay compañeros que se fueron… sabrán ellos por qué. Yo no soy nadie para decir por qué se fueron o si está bien o si está mal, eso es tema de ellos. Acá hay una sola CGT reconocida que somos los sindicatos que estamos componiéndola. Cuando nosotros hacemos una medida de fuerza, los otros sectores sindicales se suman a la medida de fuerza. Si se suman o no o buscan otro plan de lucha y si nosotros no estamos de acuerdo no lo haremos.