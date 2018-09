Miles de personas se manifestaron ayer en múltiples ciudades de Brasil y del mundo, en diversas marchas contra el candidato presidencial ultraderechista Jair Bolsonaro. Las masivas movilizaciones, agrupadas bajo el lema “Ele não” (“El no”), fueron convocadas en su gran mayoría por movimientos de mujeres que, por medio de redes sociales, expresaron su rechazo a las prédicas misóginas y racistas del ex militar, de 63 años.

Entrada la noche (local), las protestas que comenzaron pasado el mediodía todavía continuaban. En San Pablo, el corazón de la economía brasileña y la urbe más poblada del país, los manifestantes se reunieron en la zona oeste de la ciudad. Según el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra, la asistencia superó las 200.000 personas. En Río de Janeiro, por su parte, las protestas, también muy numerosas, se realizaban en el barrio conocido como Cinelandia, en el centro.

“No tengo edad para votar, pero estoy aquí porque esto es más que una cuestión de votos. Tiene que ver con algo que es mucho más de fondo: una persona tan racista, tan prejuiciosa, no puede llegar al poder”, dijo a Ana Clara Pontes, de 16 años, en Río. En una marcha compuesta mayoritariamente por mujeres, y con mucha presencia juvenil, Yara Pereira, de 19 años, agregó: “Estoy aquí por las minorías, por los negros, por la gente de la favela. Si él vence, todo va a empeorar mucho”. Elisabeth Lima, de 58 años, fue más contundente: “Debemos sacar de la carrera electoral a este fascista”.

En Salvador de Bahía, otra de las ciudades importantes del país, la reconocida cantante Daniela Mercury brindó un show como parte de las manifestaciones. Además, en otros centros urbanos, como Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Manaos y en casi todas las capitales de estados del país, también se llevaron a cabo importantes marchas. Entre las canciones que más se escucharon en las movilizaciones, una clamaba que el lema “El no” iría a decidir la elección, mientras que otra refería a que las mujeres salieron a la calle para luchar.

En Brasilia, capital del país, las protestas contra Bolsonaro se mezclaron con un acto del Partido de los Trabajadores (PT), en el que habló el candidato de la sigla Fernando Haddad. En su discurso, Haddad, segundo en las encuestas, dijo que es mejor para Bolsonaro “ya ir acostumbrándose” a su nombre, en referencia al juego de palabras que utilizan los seguidores del ex militar, que combina la expresión “ya ir” con el nombre Jair.

Varios políticos asistieron a las marchas, entre ellos la candidata presidencial centrista Marina Silva y Manuela D’Avila, vicepresidenta en la fórmula del PT, que coincideron en los actos de Sao Paulo.

Junto a las organizaciones feministas, distintas agrupaciones en favor de la diversidad sexual y por los derechos de los negros, así como militantes de partidos políticos, se hicieron presentes en las protestas. Desde que se difundió en redes sociales a principios de mes, el lema “El no” creció en forma masiva y fue replicado por varias personalidades muy famosas a nivel mundial, entre las que se encuentran las cantantes estadounidenses Madonna y Cher. Otros actos contra Bolsonaro se realizaron en varios países del mundo, entre los que se encuentran Alemania, Francia, Argentina y Estados Unidos. Incluso en Mozambique y Sudáfrica se registraron protestas.

En París, al menos 250 personas, esencialmente mujeres brasileñas entre los 20 y los 40 años, se apostaron en la plaza de la República con pancartas en portugués, francés e inglés, en las que se podía leer, entre otros mensajes: “Bolsonaro jamás” o “Yo no soy Bolsonaro”. “Es un político idiota que no sabe respetar que tenemos colores diferentes. No podemos perder lo conquistado en 20 años de progreso, ni los pocos derechos conquistados por las mujeres”, declaró Silvia Luisa, una de las participantes en la protesta y estudiante de arquitectura.

A lo largo de su carrera política, Bolsonaro justificó que las mujeres reciban un salario menor al de los hombres en sus trabajos y en reiteradas ocasiones se manifestó contra la diversidad sexual, llegando a decir que nunca podría amar a un hijo homosexual. En 2002, por ejemplo, había dicho: “Si veo a dos hombres besándose en la calle, los voy a golpear”.

Con un 28 por ciento de los votos, el ex capitán del Ejército encabeza las últimas encuestas de cara a las elecciones presidenciales brasileñas del 7 de octubre. Sin embargo, el representante del Partido Social Liberal es también el candidato que mayor rechazo genera en el país, lo que lo coloca en una posición de virtual desventaja contra cualquier otro político al que deba enfrentarse en una presumible segunda vuelta el 28 de octubre.