Rafael Gumucio nació el 15 de enero de 1970 en Santiago de Chile. Novelista y cronista, ha trabajado también como conductor de radio y televisión y ha colaborado en distintos medios gráficos, entre los que se destacan The Clinic (Chile), El país (España) y el The New York Times (Estados Unidos). Ha publicado Invierno en la Torre (1995), Memorias prematuras (1999), Monstruos cardinales (2002), Comedia nupcial (2002), Los platos rotos (2004), Páginas coloniales (2006), La deuda (2009), Contra la belleza (2010), La situación (2010), Mi abuela, Marta Rivas González (2013) y Milagro en Haití (2016). En 2004 obtuvo el Premio Anna Seghers en Alemania. Es director del Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales.