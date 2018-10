Una mujer está en prisión desde el pasado 2 de septiembre por matar a su esposo. Organizaciones feministas sostienen que reaccionó porque el hombre estaba abusando de su hija, de 14 años, dentro de un auto. Luego de ahorcarlo con el cordón de su campera, la mujer acompañó a la adolescente a la casa, en Berazategui, y se entregó a la policía. Aunque no existe peligro de fuga ni posible entorpecimiento de la causa, el fiscal a cargo de la investigación pidió prisión preventiva para la detenida.

Los colectivos Limando Rejas, Chana, Aquelarre y Ueplas –que conforman la agrupación Futura– piden el sobreseimiento de la acusada por “legítima defensa de terceros”, ya que sostienen que “Soledad está presa por haber defendido a su hija de 14 años de ser abusada sexualmente por su padrastro”, según explicó en un comunicado el grupo Futura. Se espera que el pedido de prisión preventiva sea resuelto entre hoy y mañana por el juez Damián Véndola, del Juzgado de Garantías N°4.

“Lo vivido por Soledad es un caso de legítima defensa de terceros establecido en el Código Penal. Se dan todos los requisitos que exige el artículo 34: Soledad defendió a su hija de un ataque contra su integridad sexual. Ese ataque de su pareja hacia la niña era una agresión ilegítima, no provocada por Soledad; y la defensa fue racionalmente necesaria, porque Soledad estaba dentro de un auto con su hija y el agresor, cuando este intentó violar a la adolescente (quien además no podía escapar por sus propios medios porque tenía un pie enyesado y no podía correr)”, explicó en el comunicado la agrupación Futura. “En la desesperación, y utilizando no sólo un medio de defensa racional sino el único medio a su alcance con la intención de repeler la agresión, Soledad se arrancó el cordón de la capucha de su campera y ahorcó a su marido. Soledad solo pensó en defender a su hija de la violación, no en matar a su pareja”, continuó. Soledad, que según declaró venía sufriendo violaciones sistemáticas intramaritales y amenazas de abuso a su hija por parte del fallecido, se encuentra detenida en la Comisaría N°2 de Berazategui. En el caso interviene la Unidad Fiscal de Investigación Descentralizada N°5 de ese partido, a cargo de Carlos Riera, la Unidad de Defensa N°17, y el Juzgado de Garantías N°4, a cargo de Véndola.