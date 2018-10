Dos posibles candidatos presidenciales del peronismo salieron a cruzar al nuevo espacio político justicialista que representan los gobernadores de Córdoba y de Salta, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, el senador Miguel Angel Pichetto y el líder del Frente Renovador Sergio Massa. “No me parece mal que se junten cuatro dirigentes en tanto y en cuanto sea en el sentido de generar una gran unidad de la oposición pero si la premisa es dividir la oposición, sin dudas que favorece a (el presidente Mauricio) Macri”, señaló ayer el presidente de la bancada del Frente para la Victoria (FpV-PJ) en diputados, Agustín Rossi. Por su parte el diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, aseguró que “no hay lugar para un macrismo blando”, apuntando contra la nueva propuesta.

“Hubo muchos lanzamientos que después quedaban antiguos porque no iban para adelante ni para atrás”, recordó Rossi comparando el nuevo espacio justicialista —provisoriamente Alternativa Argentina—, que contiene dirigentes como Urtubey, de cercanía con el macrismo, con otras que quedaron en el camino en la historia. “Tiene mucho impacto superestructural y poco impacto en el conjunto de la sociedad argentina”, agregó el legislador que también es uno de los apuntados como precandidato para disputar la candidatura presidencial de un frente electoral que tenga como eje al peronismo.

La semana pasada, Urtubey, Schiaretti, Pichetto y Massa dieron a conocer el agrupamiento con el que intentarán ocupar un espacio en el escenario electoral del año que viene. Alternativa Argentina fue presentado con una foto y un corto video con algunas imágenes del encuentro realizado en las oficinas de una consultora, en el centro porteño. “Argentina necesita un proyecto político que supere el pasado y sea capaz de devolverle las ilusiones a los argentinos. Nos dicen que ‘no hay alternativa’. No es cierto, sí la hay”, señalaron en el texto que subieron de manera conjunta a las redes sociales. Sin embargo, Urtubey y Schiaretti serían de la idea de facilitar el proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo que contempla la profundización del ajuste y el acuerdo con al Fondo Monetario Internacional. Massa, en cambio, plantea modificaciones. De lo contrario, el Frente Renovador, anunció, se abstendría. Con todo, ambas opciones viabilizan la salida del proyecto.

“No hay que confundir la ancha avenida del medio, que las elecciones nos probaron que no existía, con el peligro de que exista una especie de un macrismo blando”, indicó Solá acerca de la nueva expresión justicialista y agregó que no veía “espacio para un macrismo blando, hay demasiado blando ya en la Argentina”, ironizó. El diputado, que en lo formal integra el bloque del Frente Renovador, apuntó en una entrevista con Raúl Kollmann para el programa Rayos X: “Yo no digo que Cristina tiene que ser candidata. Digo que tenemos que estar todos juntos porque sino no hay poder suficiente para cambiar la situación”.

Su postura muestra a las claras una línea divisora con el sector “Alternativa”. Urtubey, en sus primeras declaraciones públicas después de presentar el agrupamiento, señaló que si fuera por él “avanzaría con el desafuero de Cristina”. Por ello, Solá advirtió ayer que “se juntan para dividir y para proscribir. Y el kirchnerismo son millones de votos que hay que respetar”, y afirmó que se debían unir “todas las vertientes que entiendan que hay que salir de este desastre porque va a ser muy difícil. Hay que buscar un acuerdo. No es sencillo pero sí se puede”.