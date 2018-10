Horas antes de que se hiciera pública la renuncia de Juan Carlos Schmid a la CGT, Héctor Daer criticó al Gobierno, al que acusó de no tener “sensibilidad sobre el trabajo ni sobre los que sufren”. Para el triunviro, “el primer problema” de Cambiemos “es que no ve realidad. O están mirando otro canal o están en una burbuja. Hablan de eliminar la tarifa social con una liviandad que no se entiende”. También adelantó que el acuerdo con el FMI será insustentable en términos sociales. “Lo que se está viendo es que los sectores mayores de la Argentina que caen en esa situación de vulnerabilidad. Me parece de una incoherencia en términos de los que manejan el Estado. Hay que encarar la economía desde otro punto de vista porque sino terminás asistiendo con comida a los que se caen de la economía”, concluyó. “Todo lo que hace el ministro de Economía lo tiene que arreglar la ministra de Desarrollo Social”, agregó Daer, quien dijo estar “un poco entusiasmado” con el armado del sector del peronismo de Juan Urtubey, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Miguel Angel Pichetto.