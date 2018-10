“Somos un grupo de mujeres y disidencias egresades del turno mañana 2016. Venimos a denunciar la violencia institucional ejercida y avalada por la comunidad educativa hacia nosotres”. Así empezó el discurso de un grupo de estudiantes en el acto de graduación del Colegio Nacional Buenos Aires, que enumeró situaciones de acoso y abusos vividas adentro de la institución educativa.

Un regente que hace comentarios sobre el largo de las polleras y toca y besa a las chicas; un preceptor que evalúa “cuál es el mejor culo del año” y comenta “cómo se garcharía” a una compañera; un docente que elige entre las estudiantes a sus “secretarias” y pide fotos por mail. La denuncia con nombre y apellido terminó apuntando contra el propio rector, Gustavo Zorzoli, por avalar la violencia machista e institucional dentro de esa institución.

“Regente, preceptores, docentes, vicerrectores, rector: ya no le tenemos miedo a sus sanciones”, denunciaron las estudiantes agrupadas en el colectivo Mujeres y Disidencias Cnba, en el acto de graduación que se realizó el jueves pasado en el aula magna del colegio.

Las estudiantes nombraron una a una las situaciones de acoso y abuso perpetrados por parte de docentes y preceptores. “Acá nos paramos firmes. Somos les invisibilizades de siempre, les violentades, les acosades, les abusades, personas trans, gordas, putas, gays, lesbianas, pero sobre todas las cosas personas empoderadas”, se animaron a hacer pública la denuncia.

"Año 2015. Tenemos quince o dieciséis años. Subimos las escaleras para llegar al aula y nos encontramos con este preceptor. Nos ofrece su servicio de masajes, evalúa junto a nuestros compañeros cuál es el mejor culo del año y les comenta cómo se garcharía a una de nuestras compañeras. También hay besos y manoseos que nos incomodan”, denunciaron la conducta del preceptor Diego Riveiro

Las estudiantes también apuntaron contra el profesor de matemáticas Jorge Blumenfarb. "Suena el timbre otra vez, cambiamos de materia, tenemos matemática. Entra este docente y saluda a algunas de nosotras con un beso, nos toca la cintura", contaron. "A sus favoritas nos pide que seamos sus secretarias o que le mandemos fotos de nuestras vacaciones por mail. A quienes no le agradamos nos denigra buscando complicidad con nuestros compañeros varones y haciendo comentarios sobre lo pronunciado de cierto escote: ¿Acaso no es evidente que nos vestimos de este modo para provocarlos?", añadieron en su discurso.

“No nos olvidamos de Jorge Bottaron, profesor de informática, y la cosificación de la que nos hizo objeto. No nos olvidamos de Fernando Guarnaccio, docente de historia, y sus comentarios homofóbicos y misóginos. No nos olvidamos de Julián Lisczynsky, profesor de educación física, y sus distinciones entre rubias y morochas en las clases. No nos olvidamos del ex vicerrector Agustín Zbar que hace cinco años golpeó a una compañera en una senada. Y nunca nos olvidaremos del director de esta orquesta, el rector Gustavo Zorzoli, que además expuso ante los medios de comunicación el caso de abuso de una compañera en el contexto de una toma con el fin de deslegitimar la medida de fuerza”, enfatizaron también las estudiantes.

Hacia el final de su discurso, las egresadas exigieron educación sexual con perspectiva de género para hablar de “consentimiento y placer”, la aplicación del protocolo de acción institucional ante las situaciones de violencia de género, psicólogos capacitados para acompañar a los estudiantes “sin juzgarnos ni discriminarnos”, la revisión de los programas de las materias para incluir bibliografía feminista y la reforma del reglamento del colegio para fomentar la igualdad y el respeto entre pares.