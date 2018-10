Colecta por el básquet

La agrupación radical 1891 Leandro Alem realiza, éste sábado 6 de octubre a las 21 horas, un evento solidario a beneficio del Club Rosarino de Lisiados para que su equipo de básquet adaptado pueda viajar a la provincia de Río Negro para competir y ascender a primera.

El equipo nos necesita y nos parece muy importante ayudarlos para que puedan viajar y competir. Si ganan, asciende a primera con lo que esto implica para los jugadores que con mucho sacrificio entrenan semanalmente.

No entendemos como ningún funcionario de deportes de la Municipalidad de Rosario se ha comunicado con ellos para ponerse a disposición y ayudarlos con el viaje, apelamos que con éste evento solidario las autoridades asuman su responsabilidad y colaboren con las herramientas del estado para que el equipo tenga el apoyo que merece.

Como sociedad necesitamos enaltecer los valores como el compromiso y la solidaridad, no podemos mirar para el costado cuando vemos, por ejemplo, que éste equipo no tiene el respaldo necesario para desarrollarse, participar en competencias nacionales que permiten ir alcanzando objetivos deportivos. Falla el estado municipal y eso no lo podemos permitir.

Esperamos recaudar, con el evento solidario, gran parte del dinero que necesitan para viajar y también esperamos que otros rosarinos se solidaricen ayudando con lo que cada uno pueda.

La comida solidaria el sábado 6 de octubre, a las 21, en Santa Fe 948, con una entrada a beneficio del viaje a Río Negro, donde el equipo competirá el 12 de octubre de un cuadrangular pudiendo ascender a primera. Para colaborar, se puede llamar a los teléfonos 3416164382 o al 3415776401.

Rodrigo Cerdá